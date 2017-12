Juanfran Guevara anuncia su retirada por motivos «económicos y personales» El piloto lorquino, con una de las motos con las que entrenaba. / Paco Alonso / AGM El piloto lorquino agradece en un comunicado todo el cariño recibido durante sus once años en el mundo de la competición LA VERDAD Murcia Miércoles, 27 diciembre 2017, 14:28

El lorquino Juanfran Guevara ha anunciado a través de sus redes sociales que se retira del motociclismo por motivos "económicos y personales", en una decisión "muy dura y meditada".

El piloto de 22 años explica que ha sido consensuada con su familia, la directiva de su club de fans y los principales patrocinadores que le han apoyado a lo largo de su carrera. Añade que su pasión por el mundo del motociclismo "no ha cambiado en absoluto, pero diferentes motivos económicos, y principalmente personales, han dado pie a tomar esta decisión irrevocable".

El piloto lorquino quiere "agradecer todo el cariño recibido durante sus once años en el mundo de la competición". Ahora comienza otra etapa de su vida que quiere enfocar "al mundo empresarial". A la vez que competía Guevara ha seguido formándose y considera que "ha llegado un punto en el que creo que de esta forma voy a poder crecer más como persona y dedicar, además, más tiempo a diferentes proyectos que llevo desarrollando durante los últimos años y que hasta ahora no he podido defender como se merecen".

Con este cambio en su vida también quiere "dedicar más tiempo a mi familia y volver a recuperar, en cierta forma, amigos y personas que he descuidado".

En el comunicado agradece al que era su equipo en el Mundial de Motociclismo, RBA-BOÉ Racing Team, su comprensión con la decisión y le desea mucha suerte en el futuro. También tiene palabras para el TeaMMurcia que "ha estado a mi lado desde el primer momento" y para los patrocinadores que han apostado por él.

Concluye con lo que considera más importante, "el apoyo de todos aquellos que habéis lucido el 58 por todos los circuitos". Para el piloto lorquino su club de fans es "el motivo por el que más vueltas le he dado a este asunto y nunca habrá suficientes palabras para agradeceros todo".