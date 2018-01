El Himoinsa tiñe el Dakar de rojo Los pilotos del equipo murciano presentes en el Dakar. / Himoinsa Team La empresa murciana estará hoy en la línea de salida del rally, aunque sin el molinense Antonio Ramos en sus filas JUAN ANTONIO CALVO MURCIA Sábado, 6 enero 2018, 01:10

Murcia también estará presente en el Dakar que hoy arranca, en una edición en la que no estará el molinense Antonio Ramos, pero sí el equipo Himoinsa, una empresa de generadores eléctricos radicada en San Javier que patrocina la aventura americana y la tiñe del color rojo que caracteriza la firma. El molinense, todo un veterano de anteriores ediciones, tanto en África como en América, seguirá el Dakar desde su taller mecánico de Molina de Segura. Su hijo explica que «no le han llamado. Tiene 60 años y ya no está para pegarse estas palizas. De hecho ya se había retirado el año pasado, pero vinieron a buscarle para aprovechar su experiencia e ir como mochilero de Rosa Romero. Miguel Puertas, que le conoce bien, sabía que sería importante su experiencia y mi padre, al que le gusta con locura el Dakar, no se lo pensó y para allá que se fue. Pero este año no han considerado necesaria su presencia», explica Antonio.

De esa forma, el Dakar se ha quedado sin el único piloto murciano que figuraba entre los participantes, pero sí tiene referencias murcianas. El equipo lo comanda el teniente coronel del Ejército del Aire, el granadino-murciano Miguel Puertas, muchos años destinado en la Academia de San Javier como comandante e integrante de la Patrulla Águila, de la que llegó a ser su jefe. Además, el Himoinsa Racing Team, que patrocina el equipo, es una empresa murciana, que se ha introducido en el deporte gracias al Dakar, donde se ha convertido en el mejor equipo español y uno de los más importantes de los que participan. El año pasado logró meter a uno de sus pilotos, Gerard Farrés, en el podio al ocupar la tercera plaza en las categoría de motos, lo que le ha hecho aspirar este año a subir a lo más alto y demostrar que son el mejor equipo de los que participan en esta 40ª edición del Dakar.

Después de correr varios Dakar, el granadino-murciano Miguel Puertas se ha convertido en el jefe del equipo. Y no oculta las ilusiones y ambiciones con las que afronta el rally: «Hemos crecido y nos hemos dotado de más estructura para afrontar la carrera con mayores garantías si cabe. Tendremos 5 pilotos en pista: Rosa Romero, Iván Cervantes, Gerard Farré, Marc Solá y Dani Oliveras. Estamos muy preparados y, sobre todo, somos un equipo muy cohesionado».

Miguel Puertas tiene la impresión de que «la carrera va a empezar fuerte, con varios días navegando en las dunas peruanas, pero lo más difícil llegará la segunda semana, con dos jornadas maratón, con la altitud de Bolivia y etapas en las que tradicionalmente se ha decidido la carrera». Por su parte, Gerard Farrés, el tercero de la edición de 2017, ha quitado importancia a ese tercer puesto y ha resaltado el buen ambiente humano que hay en el equipo. Sobre su resultado personal, ha añadido que «la competencia es numerosa, con una veintena de pilotos capaces de ganar etapas y muchos con opciones a ganar la general». Farrés se ha recuperado de una lesión de rodilla y llega al Dakar a pleno rendimiento.