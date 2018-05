Sainz no acaba de cogerle el gusto al Renault

Carlos Sainz no está protagonizando el arranque que esperaba con Renault. El madrileño está ligeramente mejor que el año pasado con Toro Rosso, pero el salto aún no ha sido tan alto. Nico Hülkenberg le ha batido con asiduidad, algo que no ha pasado desapercibido para él ni para sus fans (y detractores).

«Aún no confío en el coche al 100%. Tengo que adaptar el coche a mi estilo, ir poco a poco. Al no tener confianza, siempre seré un poco más lento en clasificación. En cuanto adapte el coche a mis necesidades, los resultados vendrán solos, por eso no me preocupo», aseguró ante los medios de comunicación.

El mejor resultado del madrileño esta temporada fue el quinto puesto en Azerbaiyán, donde Sergio Pérez logró un inesperado podio para Force India. Esto es, para Sainz, una buena noticia, ya que lo pone como ejemplo de que «aún pueden pasar cosas en la Fórmula 1». Sin embargo, eso no será un doble podio español en Montmeló. «Es extremadamente difícil. McLaren y Renault necesitarían más de medio segundo de mejora o casi uno para empezar a pelear con los equipos de arriba», admitió.