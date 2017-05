Después de los buenos resultados obtenidos en las dos últimas carreras, da la sensación de que el equipo Repsol Honda no tendrá las cosas fáciles hoy y los tiempos marcados por su dupla de pilotos a lo largo del fin de semana no invitan al optimismo. Márquez comienza en la 5ª posición, mientras que Dani Pedrosa no se pudo clasificar ayer en la Q2 y sale desde el 13º puesto.