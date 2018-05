Mundial de Resistencia Alonso: «Me quedaría toda la noche en el podio» Fernando Alonso, durante la rueda de prensa tras la carrera. / Nicolas Lambert (Efe) Con su triunfo en las 6 horas de Spa, el asturiano se convierte en el cuarto español en ganar una carrera del Mundial de Resistencia DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Sábado, 5 mayo 2018, 22:02

Fernando Alonso se convirtió en el cuarto piloto español en ganar una carrera del Mundial de Resistencia, tras Emilio de Villota, Jesús Pareja y Marc Gené, siendo este último el único que ha ganado las 24 horas de Le Mans en la máxima categoría. Aunque ese es el gran objetivo, subir a lo más alto del cajón de una carrera después de cinco años menos una semana es una sensación deliciosa.

«Es genial estar en el podio. Le he dicho a Sébastien y a Kazuki que es muy bonito sentir el podio y que me quedaría ahí toda la noche, que me recogieran después», bromeó ante la prensa, mucho más numerosa que en otras carreras del WEC. «En la carrera lideramos prácticamente todas las vueltas, pero hubo tres coches de seguridad que reagruparon la prueba y al final pudimos mantener la posición hasta el final. Es muy bonito ganar en mi primera carrera, Seb (Buemi) empujó mucho y Kazuki (Nakajima) han hecho un gran trabajo y han hecho mi vida más fácil», elogió el asturiano, a sabiendas de que sin sus compañeros él no estaría ahí arriba.

También reivindicó la labor del equipo, que ha trabajado muy duro para lograrlo pese a que son netamente superiores al resto. «Son increíbles. Hay mucho tráfico y muchos momentos de riesgo y ejecutamos la carrera a la perfección con un doblete. El equipo ha puesto mucho trabajo en este coche y ahora que llegamos a Spa, alguien puede pensar que es fácil lograr esto», dijo. El próximo objetivo es evidente: las 24 horas de Le Mans. «Esto es un calentamiento. Sirve para prepararlp. Es un test con puntos al final de la bandera a cuadros. Queríamos probarnos a nosotros mismos en condiciones de carrera, a los pilotos, a los mecánicos… e hicimos un doblete. Estamos preparados para Le Mans, aunque la carrera será mucho más dura en 24 horas», admitió. Para eso toca esperar un mes…