Úrsula Ruiz: «Ahora mismo me veo capaz de todo»
La atleta lorquina acaba de proclamarse campeona nacional de lanzamiento de peso en pista cubierta en Valencia
Miércoles, 21 febrero 2018

Úrsula Ruiz, atleta lorquina que se ha proclamado nada menos que 19 veces campeona de España absoluta de lanzamiento de peso, dijo este miércoles que pretende "pelear por llegar a otra final" en el Campeonato de Europa que se llevará a cabo el próximo agosto en Berlín, capital de Alemania, y se ve capaz de acercarse a los 18 metros, después de haber dejado el récord nacional en 18,28.

Ruiz, quien el 11 de agosto cumplirá 35 años, fue recibida este miércoles por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, en un acto celebrado en el Palacio de San Esteban y en el que también ha estado presente la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá.

La recepción ha tenido lugar después de que el pasado fin de semana la lorquina consiguiera en Valencia su noveno título nacional absoluto en pista cubierta en su prueba, de la cual es la clara dominadora a nivel nacional durante la última década.

La consejera admitió que es "un orgullo" que Úrsula Ruiz "lleve el nombre de la Región y lo ponga en lo más alto". A continuación, la atleta agradeció el detalle de López Miras, a quien conoce desde hace muchos años.

"Somos lorquinos y fuimos compañeros de promoción en el instituto. Estoy encantada de que nos volvamos a ver y compartimos recuerdos de una época en la que yo empezaba a hacer mis primeros pinitos en el atletismo y ahora tengo 34 años y llevo muchos al pie del cañón", señaló.

Ruiz admitió que su próximo gran objetivo apunta al Campeonato de Europa que se celebrará el próximo verano en Berlín, donde espera "pelear por llegar a otra final y acercarme a los 18 metros".

También aspira a "ganar otro oro en el Nacional al aire libre", como dijo esta lanzadora de peso, cuyos trofeos están en la casa que sus padres tienen en la pedanía de La Torrecilla.

En cualquier caso, lo que pretende la lorquina, quien ha vuelto a su ciudad después de haber estado 15 años viviendo y entrenando en León, es "mejorar cada día", siendo consciente de que el tiempo transcurre.

"El cuerpo no es el mismo que cuando tenía 25 años, pero me he demostrado que puedo lanzar 18 metros", indicó esta deportista que es estudiante de la Universidad Católica de Murcia y que, una vez que se retire, quiere seguir dedicada al deporte.

Precisamente sobre su futuro en la alta competición comentó que "el final de mi carrera deportiva está más cerca que lejos, aunque ni me planteo ni me dejo de plantear si 2018 será mi último año. Ahora mismo me veo capaz de todo, aunque hay que escuchar al cuerpo", manifestó.

Por otra parte, Ruiz calificó de "muy buena iniciativa" la puesta en marcha de un canal multimedia por parte de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, FAMU TV, que difundirá este deporte. "Las imágenes lo marcan todo y sin duda que este canal será muy atractivo para el atletismo", declaró.