Sergio, enamorado de la velocidad Sergio López, antes de iniciar una prueba. / LV «Me hizo mucha ilusión», confiesa el atleta, que batió el récord regional de los 100 metros, 22 años después JUAN A. CALVO Murcia Sábado, 29 julio 2017, 11:02

Acaba de cumplir los 18 años -lo hizo el pasado día 5- e hizo algo que no está al alcance de todos: después de 22 años y un mes consiguió establecer el nuevo récord regional de 100 metros libres. Una marca que todavía estaba en poder del cartagenero Venancio José Murcia y que había conseguido el 13 de junio de 1995. Desde entonces perduró en el palmarés del atletismo murciano. Pero un joven llamado Sergio López, nacido en Aljucer en 1999, logró la proeza de bajar dicho récord desde los 10.60 que marcó el cartagenero hasta los 10.48 que estableció el atleta del Nutribán Sociedad Atlética Alcantarilla en los pasados Campeonatos de España júnior al aire libre, que se celebraron en la localidad barcelonesa de Granollers.

«Era algo que esperaba que ocurriera, pero no tan pronto. Estaba en mis metas intentar rebajar el récord regional en algún momento, pero no creí que fuera a ocurrir en estos campeonatos -explica Sergio López-. Así que me hizo mucha ilusión, porque se trata de un récord bastante mítico, pero la verdad es que creí que caería más bien el año que viene. En fin, cómo no, bienvenido sea».

10.48 Nueva marca regional, conseguida por Sergio López en los Campeonatos de España de categoría júnior al aire libre. 10.60 Anterior registro, que estaba en poder de Venancio José Murcia desde el 13 de junio de 1995.

Y no se conforma con eso, porque el atleta murciano está convencido de que «aún puedo bajarlo más. Ese es el objetivo que ahora me marco para el próximo Europeo. Aunque solo fuera una décima y lo rebajara a 10.47, ya me daría por satisfecho y estaría muy feliz por ello».

«No conozco a Venancio José Murcia, cuando batió el récord yo ni siquiera había nacido»

Finalmente, el atleta murciano participó el pasado fin de semana en el Europeo de Grosseto (Italia). En el mismo no pudo batir esa marca de los 100 metros, pero sí se llevó el bronce con récord nacional incluido en la prueba de relevos 4x100 en sub 20.

En todo caso, sabe que lo puede conseguir algún día. De hecho, ya lo logró, aunque haya sido en entrenamientos y en carreras informales. «He hecho 10.45 alguna vez y sé que puedo bajar del 10.48. Estoy entre el 10.45 y el 10.50».

El murciano confiesa que «no conozco a Venancio José Murcia, el anterior poseedor del récord, aunque mi familia sí. Pero es que cuando batió el récord yo ni siquiera había nacido y de pequeño no podía imaginar que algún día le sucedería como poseedor del récord. Ahora que le he sucedido, me gustaría conocerle y hablar con él».

Empezó hace cinco años

Tampoco lo podía imaginar cuando hace cinco años comenzó con el atletismo. «Hasta llegar a las pruebas de velocidad hice de todo un poco: pértiga, vallas, longitud y un poco de pruebas combinadas, antes de que mi entrenador (Juan Carlos Abellán) me indicara la posibilidad de dedicarme a la velocidad y con catorce años corrí mi primer 100».

Sin embargo no es su prueba favorita. «Me gusta más el 200 metros libres, pero reconozco que me sale mejor el 100». En la Región no tiene rivales: «Está mal que yo lo diga, pero es verdad, no tengo rivales». Sí, en cambio, a nivel nacional. «Ahí están Ángel David Rodríguez, El Pájaro, que fue quien le arrebató a Venancio José Murcia el récord de España y que ahora mismo tiene en esta prueba 10.37. O Bruno Hortelano, que es el actual poseedor del récord español con una marca de 10.04 conseguida hace un año. Esta es una marca que, de momento, está un poco lejos para mí, pero los 10.37 de El Pájaro sí que están a mi alcance».

¿Hasta dónde puede llegar? El tiempo lo dirá, pero de momento, Sergio López se convierte en el atleta más veloz en la historia de la Región.