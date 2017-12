Alonso Gómez López: «Veo por lo menos seis eventos deportivos cada fin de semana» El director general de Deportes, Alonso Gómez. / Antonio Gil / AGM «Disfruto con mi trabajo, pero lo puedo llevar a cabo gracias al respaldo y el cariño de mi familia, que me apoya siempre», afirma el director general de Deportes JUAN A. CALVO MURCIA Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:41

Lleva dos años y medio en el cargo y suma ya más de 70.000 kilómetros recorridos por las carreteras de la Región siguiendo acontecimientos deportivos, no solo porque sea una de sus obligaciones como director general de Deportes, sino también porque le apasiona. No es nada raro verlo en algún evento deportivo y a veces en dos o tres consecutivos cada fin de semana, obligación que se ha impuesto para no perderse nada y estar al tanto de todo. Porque a Alonso Gómez López, exárbitro de Primera y exconcejal de Deportes de Cartagena, le apasiona todo lo que sea manifestación deportiva en su tierra. Por eso, por su afición y su cargo, es la persona más adecuada para hacer un balance del año que ya casi expira.

-¿Qué es lo que más destacaría?

-Creo que el 2017 ha sido un buen año para el deporte murciano, en líneas generales. No por alguien en concreto, sino porque ha habido un tono general bastante elevado en muchos deportes. Pero si hubiera que personalizar yo destacaría en primer lugar a Ana Carrasco, que ha sido la primera mujer que ha ganado un gran premio de motociclismo (el Gran Premio de Portugal de Superbike) y ha hecho historia en el motociclismo mundial; a Vicente Guardiola, decatleta en franca progresión; y a Enrique Siscar, deportista discapacitado, campeón de España de tenis en silla de ruedas. Eso no quiere decir que hayan sido los únicos destacados, sino que han sido los que más han sobresalido de entre un ramillete de excelentes deportistas murcianos. Eso a nivel individual, que en el plano colectivo no podemos olvidarnos del equipo de fútbol del Lorca FC, que ha conseguido en el fútbol profesional la plaza que tenía la temporada anterior el UCAM. Y eso sin olvidar al Real Murcia y al resto de equipos de la Región como el UCAM de baloncesto, ElPozo, el Plásticos Romero, etc.

-¿Y qué hay del resto de los equipos y deportistas?

-No me gustaría olvidarme de Alejandro Valverde quien, a sus 38 años, sigue viviendo una segunda juventud como demostró ganando la Vuelta Ciclista a Murcia y otras carreras. ¡Lástima que su caída en el Tour le impidiera seguir progresando en 2017! También cabría citar en el capítulo de los destacados la llegada de la Vuelta Ciclista a España, que tocó los municipios de Caravaca y Lorca. Y la participación, aunque fuera sin éxito final, de Miguel Ángel López en el Mundial de Londres de atletismo.

-¿Y las decepciones? Porque también habrá habido alguna.

-Para mí no ha habido ninguna decepción o fracaso. En ese capítulo no especificaría a nadie. Todos han cumplido en la medida de sus posibilidades.

-¿Qué espera para el nuevo año?

-Sobre todo una implicación mayor del deporte base. Que nuestro programa de deporte escolar, que llega a 60.000 personas, siga en aumento y continúe expandiendo los valores de compañerismo y solidaridad.

-Este año la Dirección General de Deportes se ha implicado en la organización de la San Silvestre de Murcia.

-Nos hemos convertido en uno de los patrocinadores de la carrera, ayudando a 'La Verdad' y aportando económicamente a ella nuestros recursos, como ya lo hacemos en la San Silvestre de Lorca. Se trata de una carrera que muestra perfectamente la condición deportiva, pero sobre todo yo destacaría la proyección social y festiva que tiene. Junto con 'La Verdad' y el resto de patrocinadores nos hemos propuesto batir el récord de llegar a los 5.000 participantes.

-¿Cuál es el secreto para que Gómez López sea omnipresente? ¿Por qué está en todas partes?

-Sobre todo porque disfruto con mi trabajo. Intento estar en todas partes. Bien es verdad que eso es posible porque cuento con el respaldo y el cariño de mi familia, que me apoya siempre. Piense que mi jornada laboral es de lunes a domingo. Entre semana, el despacho y las actuaciones burocráticas llenan mi tiempo, y los fines de semana toca echarse kilómetros a la espalda y estar allí donde el deporte regional se juegue algo. Cada fin de semana asisto a no menos de seis actos deportivos. Y así semana tras semana en los dos años y medio que llevo en el cargo.

-¿Hay dinero para poder apoyar al deporte?

-El dinero es importante pero no decisivo. Y siempre digo que ahora nos tenemos que dedicar más a la conservación que a la inauguración. Conservar lo que hay porque el dinero no lo es todo. Podríamos tener más instalaciones pero con las que hay nos apañamos. Lo que hace falta es que estén en buen estado de uso y disfrute.

-Usted ha visto todos los derbis de fútbol que se han celebrado hasta ahora, ¿en cuál de ellos ha disfrutado más?

-He disfrutado con todos, pero el que ha tenido mejor ambiente ha sido el Cartagena-Murcia. En todos los casos hubiera querido que ganaran los dos equipos, algo que evidentemente no puede ser. Pero me reconforta pensar que en todos ellos ha habido deportividad y que se han comportando como verdaderos deportistas.