Los seis de Barcelona, 25 años después Peñalver, con su medalla, lideró aquella generación dorada de olímpicos de la Región; el resto logró hasta cuatro diplomas e Inma Torres se convirtió en la primera murciana en llegar a unos Juegos JUAN ANTONIO CALVO Murcia Domingo, 30 julio 2017, 16:13

Veinticinco años se cumplieron el pasado 25 de julio de la inauguración de los Juegos de Barcelona, donde Murcia consiguió la que es su mejor cosecha hasta ahora. Aquella fue una cita mágica para la Región. La flecha disparada por el arquero extremeño Antonio Rebollo dio inicio a unos Juegos en los que participaron hasta seis deportistas murcianos. Una representación que se saldó con una medalla de plata (Antonio Peñalver), la primera para la Región y la única hasta ahora en un deporte individual (la otra es de Laura Gil en baloncesto) y cuatro diplomas para todos los demás, por quedar clasificados, en sus respectivas disciplinas, de los puestos 4º al 8º.

Antonio Peñalver La gestión de su popularidad

Juegos olímpicos Seúl’88, Barcelona’92 y Atlanta’96. Deporte: atletismo (decatlón). Deporte atletismo (decatlón). Trayectoria Alhama de Murcia, 1968. Ex director general de la Actividad Física y el Deporte, es uno de los dos únicos murcianos que ha subido a un podio en unos Juegos (la otra es la baloncestista Laura Gil). Su estreno fue en Seúl, con 19 años. Acabó 23º en las pruebas combinadas. Cuatro años después, en la mágica cita de Barcelona, Peñalver alcanzó la gloria, convirtiéndose en el mejor decatleta español tras lograr la plata. En Atlanta’96 acabó noveno.

La del alhameño fue la tercera medalla del atletismo español en los Juegos, después de los oros de Daniel Plaza en marcha y de Fermín Cacho en los 1.500 metros. Una medalla que incluso sorprendió al propio interesado, que seguramente no esperaba tal éxito. Por eso, pasados los momentos de emoción y de euforia, cuando la vuelta de honor al estadio con la bandera española en una mano y la murciana en la otra comenzó a ser un recuerdo agradable, Peñalver se dio cuenta de que había escalado a la cima de la popularidad. «Al principio no entendía mi popularidad, la rechazaba, y no llevé bien la situación, no la viví con naturalidad, no tenía ni idea de cómo gestionar aquello», explicó en una entrevista a ‘El Periódico’.

Ahora sí, ahora le gusta recordar prueba por prueba, y eso que son 10, el camino que le llevó al podio olímpico. Comenzó agarrotado los 100 metros («tantas personas gritando y transmitiendo la fiesta irrepetible de Barcelona»), pero los 11.09 valieron. Cumplió en la longitud (7.54) y en peso se quedó «con ganas», pese a ganar el concurso con 16.50. En altura se torció el tobillo en el calentamiento y economizó intentos hasta el 2.06. Y el ‘agónico’ 400 (49.66) le hizo acabar la primera jornada en puestos de podio: tercero. Hizo una marca no muy buena en 110 vallas (14.58) para comenzar el día decisivo, cuando se colocó segundo tras el disco, en el que logró un registro de casi 50 metros (49.68). Solo faltaba no hacer nulos en pértiga (4.90), agarrotarse lo menos posible en una jabalina que rozó los 60 metros (58.64) y no dejarse arrebatar 17 segundos en los 1.500 que cierran el decatlón. Solo el checo Robert Zmelik (8.611 puntos) fue más fuerte que Peñalver (8.412), que dejó atrás al favorito estadounidense, Dave Johnson (8.309), para hacer historia en el deporte regional: «Es que todos somos personas, hagamos 9.000 o 5.000 puntos. La presión era tan fuerte que a veces teníamos que tranquilizar y coger a compañeros que querían salir corriendo».

‘Atleta 10’ y ‘Superman’. Esos fueron los títulos que más acompañaron el éxito de Peñalver, a quien en principio le hacían gracia los calificativos, pero matiza: «Son muchos años de entrenamiento los que te capacitan para rendir dos días seguidos al 100%». Constancia, perseverancia. Dos conceptos al parecer anacrónicos en el atletismo español actual, en declive y sin figuras emergentes. «La cultura del trabajo y el esfuerzo, de digerir la recompensa más allá de hoy mismo, no está en boga. Seguro que los sociólogos tienen tema para discutir sobre eso», reflexiona Peñalver.

En la Región fue un mito. Tanto, que ocupó durante unos cuantos años la Dirección General de Deportes, hasta que fue destituido hace cuatro años. Ahora da clases en la Universidad Católica de Murcia en su carrera (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) y mata el gusanillo con el atletismo siendo directivo de la nueva Federación Española que preside Raúl Chapado y compitiendo en veteranos en lanzamiento de peso; como tal participó en el Campeonato de España en su categoría.

Miguel Fernández Se retiró después de Barcelona

Juegos olímpicos Barcelona’92. Deporte ciclismo. Trayectoria Bullas, 1969. El ex corredor bullense afincado en Cieza estuvo en Barcelona’92 en la prueba de contrarreloj por equipos (100 kilómetros), en la que logró el quinto puesto, por lo que tiene en su casa un diploma olímpico.

Nació en Bullas, vive en Cieza y trabaja en Murcia. Pocos, fuera del ámbito ciclista, le recuerdan en activo. Pero fue uno de los seis murcianos en los Juegos de Barcelona. Corrió la prueba de 100 kilómetros por equipos formando un cuarteto con Álvaro González de Galdeano, David Plaza, Eleuterio Mancebo y él mismo. Su quinto puesto le otorgó un valioso diploma olímpico. «Fue el último año que se corrió dicha prueba porque para los Juegos siguientes, los de Atlanta’96 desapareció del calendario. Y como el ciclismo entonces ya se profesionalizó a tope y eran los profesionales los que copaban todas las plazas, decidí retirarme y en 1993 puse punto final a una trayectoria ciclista que comencé con 15 años y abarcó hasta los 23», explica. Ahora trabaja en Iberdrola, pero sigue manteniendo su vinculación con el ciclismo. «Soy vicepresidente de la Federación que preside Sergio Martínez y también soy técnico de la Federación Murciana».

Nadie le va a quitar las sensaciones y la experiencia de haber estado en unos Juegos Olímpicos. «Fue un punto de inflexión en mi carrera en lo deportivo y en mi vida en lo personal. Allí adquirí un espíritu con el que vivo y que intento transmitir a los demás», explica un cuarto de siglo después de la cita.

José Ortega Chumilla «Tuve que dejar el boxeo tras la cita»

Juegos olímpicos Seúl’88 y Barcelona’92. Deporte boxeo. Trayectoria Yecla, 1963. El yeclano cayó en los combates preliminares en los pesados (91 kilos) en Seúl’88 ante el húngaro Gyul Alvics. En Barcelona’92 corrió la misma suerte. En la actualidad es bombero y presidente y entrenador del Club Boxeo Yecla.

Un filipino le dejó fuera de la competición en la primera ronda. Eran sus segundos Juegos Olímpicos, pues ya había estado en Seúl’88. Y pudo estar en sus terceros Juegos pues estaba clasificado para los de Atlanta’96, pero no pudo ser: «No tuve más remedio que dejarlo por el trabajo. Yo había sacado las oposiciones de bombero -lo es del Consorcio con sede en Yecla, donde vive- después de Seúl y había pedido una excedencia para prepararme para Barcelona. Pero llegó un momento en que se me acabó la excedencia y tuve que reincorporarme. Volví a combatir brevemente en 2004 en Yecla y hace poco, en 2016, participé en la Olimpiada de Bomberos y Policías que se celebró en Huelva. Pero sigo vinculado al boxeo porque soy presidente y entrenador del club de boxeo de Yecla y, pese a mis 53 años, aguanto a chicos jóvenes y se lo pongo difícil a cualquiera», comenta con jovialidad.

Chumilla se vuelve nostálgico y recuerda Barcelona’92. «No tengo más que buenos recuerdos de mi estancia en los Juegos. Era toda una experiencia estar en los Juegos y a mí me atraía mucho vivirlos y compartir villa olímpica con los compañeros del equipo español», dice.

Inmaculada Torres Dedicada al sector del mueble

Juegos olímpicos Barcelona’92. Deporte voleibol. Murcia, 1971. Fue la primera deportista de la Región en unos Juegos. Trayectoria Participó en Barcelona’92 con el equipo de voleibol, con el que alcanzó el octavo puesto, por lo que tiene un diploma olímpico.

A la jugadora de voleibol le cupo el honor de ser la primera deportista femenina murciana en acudir a unos Juegos Olímpicos. Lo hizo en el equipo español que consiguió un diploma olímpico al ser octavo en el torneo. Para ella, la asistencia a los Juegos «fue una experiencia gratificante y bonita. Conseguimos un octavo puesto y, lo que es más importante, logramos que el voleibol, sobre todo el femenino, despegara y se convirtiera en popular en una época en la que el apoyo al deporte femenino era más bien nulo». Llegaron a lo máximo que podían. «Fue justo el puesto final, porque los equipos que quedaron por delante estaban a años luz de nosotras. Ser octavas fue un regalo».

Inma estuvo jugando hasta 2006-07, temporada en la que se retiró. «Tuve una primera retirada cuando jugaba en Ávila; monté con otras personas aquí en Murcia el Grupo 2002 con Evedasto Lifante como presidente. Luego me aparté y se quedó él».

Ahora está desligada del voleibol. A sus 45 años se gana la vida como comercial de muebles. «Mi padre se dedicaba a ello y cogí su cartera», explica.

Jesús Sánchez Jover El hermano menos famoso

Juegos olímpicos Barcelona’92. Deporte voleibol. Trayectoria Murcia, 1968. Hermano de Paco Sánchez Jover, Jesús es el segundo hijo de una familia con mucho peso en el voleibol. Estuvo en los Juegos de Barcelona con el equipo nacional de voleibol. Jugó durante muchas temporadas en la Superliga y fue campeón de Liga con el Almería, donde reside.

Pertenece a una familia íntimamente ligada al voleibol aunque no sea tan famoso como su hermano Paco, con el que compartió selección nacional en los Juegos de Barcelona’92. «Fue una etapa bonita y además hicimos un papel digno al quedar octavos y lograr un diploma porque vivir desde dentro los Juegos fue alucinante, aunque fue más tarde cuando me di cuenta de lo que significaba. Hicimos un dignísimo papel y, aunque perdimos por 3-2 ante Estados Unidos, que era la campeona olímpica, sorprendimos a todos».

Ahora, 25 años después, sigue ligado al voleibol en Huércal, donde vive. «Jugué hasta los 35 años y me retiré en 2003 cuando jugaba en Mallorca. Desde entonces soy funcionario y entreno a un equipo femenino que compite en la Superliga 2. Desde 1990 vivo en Almería».

Paco Sánchez Jover Un icono del voleibol

Juegos olímpicos Barcelona’92. Deporte voleibol. Trayectoria Murcia, 1960. Obtuvo un diploma olímpico merced al 8º puesto que alcanzó con la selección. Está afincado en Telde (Las Palmas de Gran Canaria) y fue presidente del desaparecido Club Voleibol 7 Islas Vecindario. Durante un tiempo fue entrenador en la Superliga.

Ha sido uno de los mejores jugadores españoles de voleibol, jugó 18 temporadas en la máxima categoría, ganó 12 Superligas y 12 Copas del Rey y fue internacional en nada menos que 380 partidos con la selección, de la que fue capitán en los Juegos de Barcelona. «Los recuerdos de los Juegos los tengo muy presentes, a pesar de haber transcurrido un cuarto de siglo. Para mí son un poco el referente de mi vida porque todo lo cifro en antes de y después de los Juegos. Hicimos un buen papel al quedar octavos. E incluso si hubiéramos ganado a Cuba, y a punto estuvimos de hacerlo, nos hubiésemos metido en semifinales. Pero quizás lo más importante es que el voleibol se popularizó y recibió un gran empujón. Dimos la sorpresa ante equipos como Estados Unidos y Canadá, entonces intocables para nosotros. No les ganamos pero les plantamos cara y a punto estuvimos de hacerlo».

Se retiró con 34 años (ahora tiene 57) y vive en Canarias, donde es el director del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas, «pero no he perdido mis raíces murcianas. Suelo viajar a mi tierra cada año y no pierdo el contacto con lo que fue mi niñez».