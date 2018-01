«Quiero competir con los mejores del mundo» Pedro José Andújar, ayer, en la Plaza de Héroes de Cavite de Cartagena. / Antonio Gil / AGM Pedro José Andújar Bastida. Triatleta. El respaldo de Jimbo Fresh para cuatro años permitirá al campeón del Ironman de Copenhague participar en las pruebas de máximo nivel en el circuito internacional MAITE FERNÁNDEZ Cartagena Sábado, 20 enero 2018, 12:45

Le brillan los ojos. Se emociona y se le saltan las lágrimas. Y es que este cartagenero de 30 años está ante su oportunidad. Le llega en su plenitud como deportista de triatlón y arropado por el Club Trirunner de Pozo Estrecho, su equipo de siempre. Pablo Andújar competirá entre los mejores del mundo y gracias a Jimbo Fresh durante los próximos cuatro años. Lo hará sin más preocupación que prepararse a fondo y disfrutar de una pasión. Un deporte que le ha llevado ya a ganar un Ironman en Copenhague y a competir en lugares tan exóticos como Hawái.

-¿Desde cuándo practica deporte?

-Desde siempre. A los cuatro años ya montaba en una bicicleta de carreras, gracias al amor que mi padre me inculcó por el ciclismo. A los nueve años empecé a competir y lo dejé con 24 para seguir con mis estudios, y pasé al triatlón gracias a Ramón Navarro. Empecé de forma popular y fui creciendo.

-¿Qué dedicación hace falta para este tipo de pruebas?

-Una media de 15-18 horas semanales es lo que solía dedicar. Este año con los nuevos proyectos estamos haciendo entre 21 y 23 horas.

-¿Qué sacrificios hace con respecto a otros jóvenes de su edad?

-Sacrificios no sé si son. Es una vida sacrificada, según lo mires. Si eres triatleta y quieres mejorar lo tienes que ser los siete días de la semana y 24 horas al día. Sales a cenar y piensas en el entrenamiento del día siguiente e intentas llevar unos hábitos saludables de descanso que son tan importantes como el entrenamiento en sí. No es que quites cosas, es un estilo de vida que te ayuda a crecer y yo estoy muy a gusto y no creo que sea un sacrificio.

-¿Le cuesta mantenerse en el peso óptimo o no es tan importante?

-El peso es una de las cosas que se controlan porque se trata de un deporte de mucha exigencia y de resistencia. Antes se tenía más como un factor determinante y yo no soy estricto. Intento no pasarme en fechas señaladas, pero tengo suerte y por mi estilo de vida no cambio mucho de peso.

-¿Qué significó ganar el Ironman de Copenhague?

-Eso fue una sorpresa muy emocionante. No lo esperaba. Sabía que estaba en un buen momento, pero de hacer una buena carrera a ganar hay mucho. Son nueves meses que dedicamos a esa prueba y te la juegas en un día. Ese resultado es una emoción difícil de explicar y muy poca gente lo podrá entender, porque es muy poca gente la que lo ha vivido.

-Nueve meses de trabajo físico, pero la mente debe jugar un papel fundamental.

-Sí, por supuesto. Hay que tener una forma física espectacular, pero la diferencia entre los primeros es la mente y la capacidad de soportar la presión, la fatiga y vencer a los pensamientos negativos, porque no siempre estás bien. Sientes dolores. Entras en una lucha contra tu cuerpo que quiere bajar la intensidad porque le haces daño y ahí entra la mente para decirle que siga sufriendo y eso marca la diferencia de los muy buenos y los normales.

-¿Cuál es su próximo reto?

-Para mí es intentar ser competitivo en categoría profesional, lo que no quiere decir ganar. Quiero medirme con los mejores.

-¿Qué fechas ha marcado en el calendario?

-El circuito es mundial y habrá 30 eventos de Ironman y otros de media distancia. Hemos marcado un circuito que sea solo en por Europa y tenga varias pruebas en España, por sentirnos más tranquilos en cuanto a gastos de viajes y alojamientos. Haremos dos Ironman y cuatro de media distancia. El primer objetivo está en Lanzarote en el mes de mayo. Ya participé en 2016 y vamos con ilusión, porque se adapta a mis características. Es una de las pruebas míticas.

-¿Ese reto es factible por la apuesta que hace Jimbo Fresh?

-Sí. Ser triatleta a esos niveles supone muchos gastos de material y de viajes, y son inasumibles para alguien que trabaja y entrena. Jimbo Fresh quiere crecer y expandirse y comparte mi proyecto deportivo. Confían en mí y hemos cerrado un acuerdo para ver en los próximos cuatro años hasta dónde puedo llegar. Estamos muy contentas las dos partes.

-¿Es muy caro?

-Son viajes caros, porque además no vas solo. Yo tengo la suerte de compartir mi pasión con mi mujer que también es triatleta y siempre viene conmigo.

-Nos dicen que también fue un buen estudiante. ¿Compatibiliza bien el trabajo?

-Me licencié en educación física y luego hice dos másteres. Todo relacionado con el rendimiento deportivo y tengo un trabajo a media jornada que me permite compatibilizar. Soy monitor y asesor deportivo de otras deportistas.