MARCHA «Se me fue la plata por trece segundos» Amanda Cano se va de vacaciones «contenta» tras lograr su primera medalla en categoría absoluta

Una de las triunfadoras del Campeonato de España de atletismo al aire libre, celebrado el pasado fin de semana en el estadio Joan Serrahima de Barcelona, fue, sin duda, la marchadora abaranera del Athleo Cieza Amanda Cano, que logró una de las cuatro medallas murcianas en dicho certamen. Su bronce en la prueba de los 10 km de marcha fue una agradable sorpresa para el atletismo murciano que tiene en esta joven atleta (Abarán, 1994) a una de las más venturosas realidades del atletismo de nuestra Región.

«Naturalmente, estoy contenta -explica ya en casa la pupila de José Antonio Carrillo-, más por el puesto que por la marca. El tiempo no fue muy bueno, pero eso se compensa con haber subido al podio y haberme traído una medalla». Es la primera que consigue en unos Nacionales absolutos, aunque no es la primera vez que sube al podio, ya que lo ha hecho en otras categorías. Sobre la carrera explica que «desde el principio las tres que al final subimos al podio nos destacamos junto con María Pérez. Incluso esta nos llegó a adelantar, pero la descalificaron y nos quedamos las tres en cabeza. Lo que sucedió es que a partir del kilómetro 2 Julia Takacs pegó el tirón y se fue en solitario. Incluso, nos llegó a doblar a Lidia Sánchez-Puebla y a mí. Estaba claro que la medalla de oro iba a ser para ella. Para la de plata nos empleamos a fondo Lidia y yo y me la ganó ella por unos 50 metros. Intenté el último esfuerzo, pero no pude y me tuve que rendir a la evidencia y ser tercera, lo que tampoco está nada mal. No logré la medalla de plata por 13 segundos».

Ahora Amanda Cano se va de vacaciones y no querrá saber nada de la marcha hasta que comience la nueva temporada, una vez pasado el verano. «Mi objetivo para la próxima temporada va a estar centrado en los Campeonatos de España de marcha y en lograr la clasificación a nivel absoluto para otra internacionalidad (la Copa del Mundo) y, en verano, el Europeo que se celebrará en agosto».

No va a ir al Mundial de Londres del próximo mes porque «no logré la mínima. No tuve ninguna opción de ir porque había otras que tenían mejor marca que yo en los 20 km. Es curioso, pero ninguna de las tres que subimos al podio el sábado estaremos en el Mundial. Pero, vamos, yo me doy por satisfecha con este tercer puesto en el Nacional y la medalla de bronce. La marca no fue demasiado buena, pero me compensó haber logrado el bronce».