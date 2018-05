Orona Pecrés, en la Carrera por Equipos de Empresas

Orona Pecrés, la segunda empresa de ascensores en cuota de mercado de la Región, también participará en la I Carrera por Equipos de Empresas, el 20 de mayo. Cecilio García es quien ha coordinado el tema de la participación de Orona Pecrés en esta cita deportiva. «Vamos a presentar un equipo (tres hombres y una mujer), aunque yo no descarto que, de aquí al día 20, salga algún otro y Orona Pecres esté representada por más de un conjunto», explica.

«El que hemos formado tiene experiencia», añade en referencia a un equipo que estará formado por María Ángeles Aguilera, José Enrique Rodríguez, José Antonio Espinosa (que vive y trabaja en Valencia) y Juan José Zamora.

A la empresa Orona Pecrés le encantó la iniciativa de 'La Verdad': «Vimos bien la iniciativa del periódico y decidimos inmediatamente participar en ella. Las carreras populares están de moda en nuestra Región y no hay fin de semana en que no se celebren unas cuantas por toda la geografía murciana. La prueba de ello es la inscripción masiva que se da en cada carrera que se anuncia. «Nosotros ya teníamos la mitad del trabajo hecho puesto que nuestro equipo no se formó de forma específica para esta carrera, sino que es un equipo estable que participa en todas las pruebas que puede. Estamos entrenados y creo que podremos hacer un buen papel en la carrera», concluye Cecilio García. ::