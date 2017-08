Orlando Ortega suda para pasar a la final de los 110 metros vallas

Tuvo que rezar y encomendarse a Dios, según dijo él mismo, pero Orlando Ortega estará en la final de los 110 metros vallas. El recordman nacional estuvo algo lento en la salida, pero progresó para entrar en la posición de la incertidumbre: cuarto de su serie, pero clasificado para la final por tiempos. Yidiel Contreras quedó eliminado después de meterse de forma meritoria en semifinales, calificando este año de «sabático» por su cambio de entrenador.

De la alegría de Ortega a las eliminaciones con matices. Óscar Husillos cayó en las semifinales de los 400 metros pero lo hizo batiendo su marca personal con 45.16 segundos. Ya como cuarto español de la historia, el sábado tendrá delante su auténtico objetivo: batir el récord nacional de 4x400 metros junto con Samuel García, Lucas Bua y Darwin Andrés Echeverry, un registro con 16 años de antigüedad. Los maratonianos españoles sufrieron pero dejaron algún buen resultado sobre el asfalto. El segoviano Javier Guerra fue 17º con 2:15.22 horas mientras que Ayad Lamdassem e Iván Fernández se retiraron. En mujeres, la valenciana Marta Esteban fue 21ª con 2:33.37, Paula González fue 46ª y Marisa Casanueva 78ª y última.

Por segundo año consecutivo, España no tendrá finalistas en los 3.000 obstáculos de un mundial, aunque en esta ocasión la mala suerte quiso tener su ración de protagonismo. El espartano Sebastián Martos se fue al agua sin ayuda de ningún empujón y no buscaba excusas en zona mixta, reconociendo: «No he calculado bien». Quedaron eliminados también Fernando Carro y Jonathan Romeo. Cayeron asimismo Kevin López y Álvaro de Arriba en las semifinales de 800 metros.