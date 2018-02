«Las medallas olímpicas te dan fama, pero el piragüismo español siempre ha tenido éxitos» David Cal, a la derecha, charla con algunos de los piragüistas de la Policía Nacional, ayer. / Nacho García / AGM David Cal, expiragüista y máximo medallista olímpico español: «Es muy positivo ver actividad deportiva en un río, como el Segura, que pasa por el centro de la ciudad» EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Lunes, 19 febrero 2018, 07:44

Probablemente él fue quien puso al piragüismo en el mapa del deporte en España. Esta disciplina acuática es la que más éxitos da al deporte olímpico español, con una generación irrepetible que pone, nunca mejor dicho, a las piraguas en la cresta de la ola.

Tal magnitud de logros no sucede de la noche a la mañana, viene de un arduo trabajo de entrenamiento en las sombras, algo tan característico de este deporte. Y el primero en arrojarle algo de luz fue David Cal, con sus medallas de oro y plata en C1 en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en las distancias de 1.000 y 500 metros, respectivamente, las primeras que harían de él el máximo medallista olímpico español de todos los tiempos, con cinco preseas.

Organizadores 'La Verdad', Ayuntamiento de Murcia, Club Murcia Río, Federación de Piragüismo y Club Murcia Remo. Patrocinadores Aguas de Murcia, Fundación Caja Mediterráneo, Arcomóvil Ford y Comunidad. Colaboradores Policía Nacional, Samaniego, Universidad de Murcia, Estrella de Levante, MercaMurcia, Hero, Coca Cola, K38 rescate, Consejo Superior de Deportes, LaLiga4Sports, Loterías y apuestas del Estado, Iberdrola y Grupo Caliche.

Miembro del Servicio de Deportes de la Universidad Católica y residente en la capital del Segura desde hace dos años, ayer fue sido testigo de excepción de esta III Regata Ciudad de Murcia.

«Las cosas están saliendo y los Juegos se ven como algo más accesible «La atención que llama gente como Saúl Craviotto hace que se conozca más este deporte»

-¿Siente que puso la primera piedra para que se comenzara a hablar de piragüismo en este país?

-Bueno, con mi primera medalla de los Juegos Olímpicos de 2004 se cumplían veinte años sin conseguir una medalla olímpica (bronce de Enrique Míguez y Narciso Suárez en Los Ángeles '84), y hasta entonces el piragüismo era un deporte minoritario como tantos otros. En Pekín 2008 pude volver a ganar medalla (dos platas) al mismo tiempo que también consiguieron Craviotto y Perucho (oro en K2 500 metros), en Londres 2012 se nos sumó Maialen Chourraut (bronce en K1 femenino), etc. Son estas medallas las que hacen que el piragüismo se vaya conociendo cada vez un poco más, además de la atención que llama gente como Saúl Craviotto. Todo suma.

-Una vez que el piragüismo se empieza a conocer y se suceden los éxitos parece que realmente sea un deporte que siempre ha estado ahí, solo hacía falta que alguien consiguiera medallas olímpicas como hizo usted para que se hablara de él.

-Sí, en piragüismo siempre hubo buenos resultados en campeonatos de Europa y del mundo, pero llegaban los Juegos Olímpicos, que es el evento que más repercusión tiene, y no se conseguían medallas, que es al final lo que cuenta. Había cuartos y quintos puestos, diplomas, etc., pero lo que realmente te da a conocer son las medallas, si no tienes una de ellas no te conocen. Ahora van saliendo las cosas, se van dando resultados y se ven los Juegos como algo accesible, porque antes se veía como algo casi imposible. Se llegaba a los mundiales, pero cuando era el turno de los Juegos, no se sabía por qué, la gente fallaba. Es algo que se puede hacer, se puede llegar, y la verdad es que ahora mismo para el piragüismo todo va bien.

-Hablamos de que hace relativamente poco no se hablaba de piragüismo y Murcia no es una ciudad con gran tradición en este deporte, pero con esta regata para que va ganando en impulso.

-Murcia es una comunidad con falta de agua, pero este río es un lugar muy bueno para practicar el piragüismo, porque es navegable en una importante extensión. Yo soy de Pontevedra, donde el río, como aquí en Murcia, pasa por el centro de la ciudad, y siempre está lleno de actividad, con piraguas pero también mucha gente haciendo deporte a sus orillas, y cuando llegas a una ciudad en la que también ves eso la verdad es que da mucho gusto, por todo el ambiente que genera. Aún falta un poco más de actividad que darle, porque hace algunos años estaba en muy mal estado, pero ahora que lo tenemos bien, eventos como este ayudan mucho a darle vistosidad y animar a la práctica del deporte.