José Antonio Lorca: «Las autoridades no han hecho todo lo posible por el hockey» El jugador, entrenador y directivo recibe hoy el homenaje de sus pupilos, quienes durante más de 50 años han mantenido vivo en Murcia un deporte minoritario JUAN ANTONIO CALVO MURCIA Miércoles, 21 febrero 2018, 08:59

No hay homenaje más merecido que el que recibe hoy en la cafetería del edificio de los Nueve Pisos (21 horas) José Antonio Lorca. Allí se encontrará a más de cuarenta exjugadores de hockey sobre patines que desde 1955 han estado a sus órdenes. Porque José Antonio Lorca ha sido el alma de este deporte en Murcia y gracias a él se puede decir que esta disciplina, en la que España ha conseguido brillantes éxitos internacionales a lo largo de la historia, ha existido y se ha mantenido en Murcia durante décadas.

-¿Cómo nació su pasión por un deporte como el hockey?

-Comencé en 1955, cuando tenía 12 años. Primero como jugador, luego como entrenador y después como directivo. Lo he sido todo en el hockey. Ahora llevo un equipo de Segunda Autonómica, que está jugando la Liga valenciana y no ha perdido ninguno de los once partidos que lleva disputados.

-¿Se considera el motor de este deporte en la ciudad de Murcia?

- Estoy tremendamente orgulloso de haber conseguido que el hockey se jugara y se mantuviera aquí.

-¿Le ha costado competir con otros deportes más arraigados?

- Claro. Pero eso ha sido porque las autoridades deportivas de nuestra Región no se han preocupado por este deporte. No se ha ido a los colegios a hacer cantera y ahora mismo no tenemos relevo. Los jugadores se han ido haciendo mayores y no hay quien les sustituya. Por ejemplo, ahora mismo hay un equipo de alevines e infantiles en Totana que no puede jugar porque el Ayuntamiento no ha puesto una valla en el pabellón. Y así muchos más casos.

-¿Se siente orgulloso de todo lo que ha hecho estos años en una situación tan adversa?

- Orgulloso sí que estoy, sobre todo ahora, al pasar de los años y echar la vista atrás y ver la cantidad de jugadores que han disfrutado jugando al hockey sobre patines.

-¿Echará de menos a alguien en el homenaje de esta noche?

- Sobre todo a los que ya no están entre nosotros. Pero seguro que tendré un recuerdo especial para dos personas que también lo han sido todo en el hockey. Me refiero a Francisco Bernardeau, expresidente de la Federación Murciana y mi mano derecha durante muchos años. Y a Eloy Lozano, un defensa de prestigio. Pero es ley de vida que algunos tengan que faltar a este homenaje.

Más de 40 asistentes

Pero los que no faltarán serán los alrededor de cuarenta exjugadores que han practicado hockey sobre patines bajo la tutela de José Antonio Lorca en los diversos equipos que ha dirigido en Murcia. Porque bien se puede decir que este deporte, de tanta tradición y raigambre en Cataluña y el algunas otras zonas de España (Oviedo, Galicia y Andalucía) existe en Murcia y se ha mantenido durante más de cincuenta años gracias a la dedicación plena de este enamorado de su deporte y que ahora, pese a peinar canas y estar ya retirado de su actividad profesional, sigue dedicando el hockey todo su esfuerzo y ganar de trabajar.