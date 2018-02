Álvaro Fernández Fiuza: «Al final te quedas con los valores por encima de los títulos» El piragüista Álvaro Fernández Fiuza, en las instalaciones de entrenamiento del Grupo de Cultura Covadonga, en Gijón. / Daniel Mora El piragüista gallego ganador de los ocho últimos descensos del Sella participa en la regata Ciudad de Murcia que comienza mañana EMILIO SÁNCHEZ BOLEA MURCIA Viernes, 16 febrero 2018, 02:57

Veinte medallas en el Campeonato de España, cinco en el Europeo, siete en el Mundial y, su gran seña de identidad, ocho victorias consecutivas en el descenso del Sella, para el que volverá a partir como favorito este próximo verano. Álvaro Fernández Fiuza tiene uno de esos currículos que dan un gran salto de calidad a la regata Ciudad de Murcia que se disputa mañana y el domingo, prueba que continúa asentándose en el calendario piragüista español a un mes del Nacional.

-¿Cómo afrontan ustedes los piragüistas esta prueba, a un mes del Campeonato de España?

-Me lo tomo como un inicio de temporada, como la primera prueba de competición del año, y de cara al Campeonato de España ver cómo ha ido mi trabajo de pretemporada hasta ahora, en esta segunda participación en Murcia para mí.

-¿Cómo les convencen de que esta es la prueba ideal para cada vez más piragüistas?

-La verdad es que este año ha aumentado la participación y el nivel. Conocemos desde hace muchos años al organizador y siempre que ha contado con nosotros para pruebas de este tipo nos ha cuidado mucho, que es algo muy importante en un deporte menos conocido como el nuestro. Así que siempre que nos sentimos valorados intentamos repetir si el calendario nos lo permite.

-Esta regata presume también de la recuperación medioambiental del río Segura. ¿Es una responsabilidad para ustedes ayudar en este impulso?

- El año pasado nos comentaron que efectivamente había pasado por un estado lamentable y que ahora se estaba recuperando. Recuerdo que salí el día anterior a entrenar y me sentí muy bien. Es un río que pasa por la misma ciudad, muy atractivo, y si nosotros podemos ayudar a que se mantenga, encantados. El piragüismo es un deporte muy limitado a entrenar fuera del entorno urbano, por lo que es muy positivo poder ser puesto en práctica en un río que da esta visibilidad, que es lo que necesitamos para crecer, y en Murcia lo tenéis.

-¿Siente que este deporte va ganando en atención mediática?

-Tenemos un fenómeno mediático como Saúl Craviotto, con quien lo estamos notando, como en su momento David Cal. Yo mismo también lo noto. Tenemos la suerte de ser conocidos por nuestro currículum, porque nuestro deporte lo necesita para llamar la atención, no es como esta moda del atletismo popular en que a todo el mundo le gusta salir a correr. Figuras como la de Saúl o David son importantísimas para que los más jóvenes salgan beneficiados, porque tenemos un relevo generacional muy interesante. En fútbol ganan mucho, pero es porque lo generan. ¿Cómo se genera? Con gente y seguimiento.

-En la presentación de esta regata se habló mucho de valores. Es un deporte que transmite mucha pureza.

-Tenemos muy inculcados muchos valores, que por el hecho de estar un poco más escondidos es con lo que siempre te quedas, mucho más que con lo que hayas ganado en cuestión económica o de títulos. En fútbol, que a mí me gusta mucho, ves continuamente a unos y otros quejándose o simulando. Eso en el piragüismo es impensable, hay muy buen rollo, incluso en competición. El conjunto de valores será siempre lo que más me voy a llevar.

-Donde usted reina es sin duda en el descenso del Sella. Si hablamos de una gran generación de piragüistas también hablamos de mayor competencia. ¿Cómo se da así esta especialización?

-El primer año que llegué al Sella, ya un poco tarde, la gente de la zona me enseñó la forma peculiar que tiene de entrenarlo, entré de lleno en ese 'rollo Sella' y me gustó. Conocí a Walter Bouzán, yo quería intentar ganar también en K2 y fue a partir de ahí como surgió, de ganar uno y luego poner la meta de ganar dos y hasta cinco, que era algo que nunca había logrado ninguna pareja antes, y año a año te vas motivando. Parece que cada vez no es más fácil ganarlo, y es al revés, cada año tenemos que entrenar todavía más y es más difícil, más duro.

-Siendo usted maratoniano y esta regata Ciudad de Murcia de solo cinco kilómetros, ¿le hubiera venido mejor una longitud mayor o no le preocupa?

-El Sella son 19 kilómetros, y la maratón 30. La verdad es que la distancia de cinco kilómetros es una prueba que tengo un poco atragantada, donde he competido bien pero sin obtener los resultados que creía merecer, pero es una distancia muy interesante a nivel de preparación, porque para preparar el maratón necesitas practicar mucho la pista, que es donde está la técnica. No es donde me desenvuelvo mejor, pero sí encaja muy bien en mi puesta a punto. Entrenamos y compartimos mucho juntos, y al final hablamos y siempre acabamos hablando de lo importante que han sido los valores que nos han dado.