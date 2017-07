Vicente Guardiola: «Me faltaba una victoria como esta» Vicente Guardiola, campeón nacional de decatlón. / J. Ortega El jumillano, diabético, se ha coronado como el mejor decatleta del país, pese a sufrir molestias en el tendón de Aquiles JOSÉ ORTEGA JUMILLA Jueves, 27 julio 2017, 01:09

A sus 25 años, Vicente Guardiola se acaba de proclamar campeón de España de decatlón, tras los dos subcampeonatos logrados en 2015 y 2016 en pista cubierta. Nació en Jumilla, pero tanto él como su familia residen desde hace diez años en Cartagena, ciudad a la que fue destinado su padre, militar de profesión. Desde entonces viste los colores del UCAM Cartagena. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Guardiola compagina ahora la práctica del atletismo con sus estudios de postgrado en la universidad.

-¿Qué tal sienta la corona?

-Quedar campeón de España ha sido todo un éxito. Yo no confiaba en llevarme la medalla, pero fueron mis entrenadores, Patricia Paz y Antonio Peñalver, los que me convencieron para acudir. Es algo que sueñas desde niño. Son ya diez años de entrenamientos muy duros todos los días para poder conseguirlo y ahora ya lo tengo.

-Además lo ha conseguido con una lesión en el tendón de Aquiles.

-Sí, por eso digo que no confiaba. Tras haber estado en la Copa de Europa de pruebas combinadas hace tres semanas se agravaron las molestias, y para nada pensaba en estar listo para el Campeonato de España. Desde entonces no he entrenado, para ver si podía llegar a la cita de Barcelona. Y a pesar del dolor me decidí a probar.

-No parece haberle afectado.

-Mucho. Batí mi marca personal con 7.367 puntos, pero creo que estaba para haber sumado unos 150 más. La idea era probar a ver qué tal. En las dos primeras pruebas, los 100 metros y el salto de longitud, el dolor era muy intenso. Pero después tocó lanzamiento de peso, y para eso no hay que correr, así que también la hice. Los resultados no eran malos y concluí la primera jornada. Al final, poco a poco y prueba tras prueba, conseguí terminarlas todas.

-Además, es diabético.

-Sí, es cierto, pero eso no me impide llevar una vida y un plan de entrenamientos prácticamente normal. Lo único es vigilar la glucosa con frecuencia para mantenerla dentro de unos límites. Con el tratamiento adecuado no hay mayor problema a la hora de desarrollar mi actividad deportiva.

-¿Este es el triunfo que más ilusión le ha hecho?

-Sí, pero desde que empecé con las pruebas combinadas he ido creciendo con el paso de los años. Fui campeón de España sub 23 en heptatlón, decatlón y en salto de longitud en 2014. Después, en los Campeonatos de España absolutos casi siempre he estado en el podio, pero me faltaba una victoria como esta. También llevo dos años acudiendo a la Copa de Europa con la selección española. En la última, celebrada en Monzón, logramos el ascenso a la Superliga.

-¿Cuándo empezó con las pruebas combinadas?

-Yo era corredor, primero de larga distancia y luego más velocista. Pero en mi primer año de juvenil tuve una lesión en el pie que me tuvo parado bastante tiempo, y al volver mis marcas no eran las mismas. Por probar un poco de todo me metí a las pruebas combinadas. Me gustó mucho y desde entonces no lo he dejado.

-No trabaja, ¿con qué ayuda cuenta para poder desarrollar su carrera deportiva?

-El decatlón es una modalidad cara. Son diez disciplinas distintas, cada una de ellas con su material específico, y es casi imposible acceder a becas, pero afortunadamente cuento con ayuda. La UCAM, por patrocinar al Club de Atletismo Cartagena; el Consejo Regulador Vinos DOP de Jumilla, que me ha sufragado los gastos de fisioterapia para poder tratarme la lesión; y también la Asociación de Diabéticos Sodicar de Cartagena.

-¿Cuál es su próximo paso?

-Ahora toca recuperarme definitivamente de la lesión en el tendón de Aquiles. Estoy en manos de fisioterapeutas y médicos para encontrar el tratamiento más rápido y poder estar al cien por cien lo antes posible.