Un éxito descomunal Domingo, 6 agosto 2017, 20:27

Su plata (8.412 puntos) frente al estadounidense Dave Johnson (bronce, 8.309) supuso un triunfo descomunal, pues no todos gestionaron bien la ausencia del plusmarquista mundial, el estadounidense O'Brien. «Su ausencia metió presión. En mi caso no tanto porque no estaba en esa guerra».

de agosto es una fecha que da suerte a los atletas de la Región. Hace 25 años, en los Juegos de Barcelona, Peñalver se colgó la plata. Otro 6 de agosto, el de 2002, Juanma Molina fue bronce en los Europeos, gesta que repitió en el Mundial de Helsinki de 2005, también el 6 de agosto.