«Doy la enhorabuena a mis jugadores» Juan Carlos Guillamón, del Plásticos Domingo, 14 enero 2018, 08:04

Llegaba con cara de circunstancias el entrenador de Los Garres a la sala de prensa. «Tengo que dar la enhorabuena a mis jugadores, porque de no ser por los errores puntuales en el final el partido hubiese acabado de otra manera. También es verdad que Raúl nos ha mantenido en el partido con intervenciones notables, pero nos ha faltado ser más inteligentes. Sabíamos que ElPozo iba a reaccionar. Lo que más daño nos ha hecho han sido los dos goles que nos han tocado moralmente, y eso es lo que más me ha fastidiado de la primera mitad. En el segundo tiempo yo creía que bajaríamos la intensidad y no ha sido así».