El ciezano Pedro J. Villa vuelve a conquistar Europa

Murcia Domingo, 13 mayo 2018

Diecinueve años después de ganar su primer título europeo, el ciezano Pedro J. Villa se convirtió el pasado fin de semana en el nuevo campeón de Europa de fisioculturismo, en la modalidad de mayores de 50 años, tras imponerse en la competición celebrada por la Federación Internacional de Fisioculturismo y Fitness en Santa Susana (Barcelona).

Con más de 140 eventos y treinta años de competición a sus espaldas, Villa dejó el circuito competitivo en 2012, aunque nunca perdió su interés por esta disciplina. En 2017, recién alcanzados los 50 años, este atleta murciano se marcó un nuevo objetivo profesional: llegar a ser campeón del mundo de fisioculturismo, un título que se disputará en Grecia a finales de año y para el que Pedro seguirá participando en nuevas competiciones con el objetivo de llegar en el mejor estado de forma posible.

Padre de dos hijos y propietario de un gimnasio en Molina de Segura, Pedro J. Villa se labró durante su carrera una gran reputación tras conseguir el Campeonato de España, en 1997, y la corona europea, en 1999, además de un extenso palmarés en competiciones nacionales e internacionales. No obstante, su triunfo más mediático llegó en 2011, cuando el ciezano se subió al primer escalón del Arnold Classic Master, la popular competición creada por el actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger.

Pedro J. Villa (centro), junto al resto de participantes de su categoría. / LV

A pesar de su dilatada carrera y los sacrificios que requiere la rutina diaria de un culturista, Pedro nunca abandonó sus entrenamientos y su minuciosa dieta, siempre acompañado por un médico, así que apenas tuvo que elevar el listón de exigencia de sus entrenamientos cuando decidió volver a la competición. Y es que, «cuando las cosas se hacen ilusión, no cuesta trabajo», asegura Pedro. No obstante, el ciezano no duda en reconocer que en esto del culturismo «los milagros no existen, aunque hay muchos avaces», por lo que para poder llevar su cuerpo al límite antes de las competiciones necesita una dieta «muy estrictas de cinco o seis comidas», que lleva desarrollando desde hace más de un año.

Un esfuerzo y una dedicación que tienen una motivación con nombre propio: el Campeonato del Mundo de Fisioculturismo. Así, el ciezano todavía recuerda aquel punto que le faltó hace seis años para alcanzar la mayor hazaña a la que un culturista puede aspirar, una espina que Villa todavía lleva clavada y que espera sacarse en tierras griegas cuando llegue el mes de diciembre.

Entrenando todos los días durante cerca de dos horas, dirigiendo su propio negocio y presidiendo la Federación Murciana de Fisioculturismo y Fitness, Pedro no duda en afirmar que siempre ha intentado compatibilizar el culturismo con su otra gran pasión, sus dos hijos de nueve y diez años con los que siempre intenta pasar el máximo tiempo posible «para no perder ni un segundo de disfrute a su lado».

Así, tras una vida entera dedicada a cincelar su cuerpo, el ciezano todavía no ha perdido ni un ápice de su hambre competitiva y asegura que seguirá luchando por tener el mejor cuerpo posible «con 60 o 70 años», siempre con la vista puesta en llegar a lo más alto y revivir nuevos momentos inolvidables como escuchar el himno de su país al ganar una competición.