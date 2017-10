El ciclista Agustín Herreros se corona en las calas de Bolnuevo Ganadores del I Open XCO Extreme. / ffrm LV Martes, 10 octubre 2017, 08:13

El entorno de las calas de Bolnuevo fue el escenario el fin de semana de la última prueba del Circuito Regional I Open XCO Extreme, competición que organizó Sport Again con la colaboración del club ciclista local Mazarrón Pro Bike, el Ayuntamiento de la localidad y la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. La competición coronó a sus campeones tras una exigente última etapa en la que el mazarronero Agustín Herreros, del club Fenicios 2.0, logró hacerse con el primer puesto de la general en la categoría máster 30B, tras una última carrera que ganó Jonathan Miron, del 33 Bike. Saturnino Pérez, Jorge Amorós, Enrique Iniesta, Ismael Sánchez, Iván Cano, Ginés Salmerón, Manuel Sánchez, Antonio Rafael Cegarra y José Antonio Segura fueron los otros vencedores.

Tenis femenino

El Murcia CT seguirá en la segunda categoría

El Murcia CT, con una plantilla formada por 13 jugadoras con Alba Rey y Alba Pedrero como las números 1 y 2, llegó a semifinales del Campeonato de España femenino de segunda categoría. Cayó frente al Cercle Sabadellès 1856 por 3-1. Las catalanas acabaron proclamándose campeonas. Esta derrota privó al Murcia CT de la posibilidad de pelear por el ascenso a la primera categoría. Las murcianas solventaron con claridad sus compromisos de la primera fase al ganar por 4-0 al MDZ TC y por el mismo marcador al RCN Tenerife.

Fútbol sala

Eligen el gol de Elías en Cartagena la mejor jugada

El nuevo Palacio de los Deportes de Cartagena asistió a la mejor jugada de la cuarta jornada en Primera División de fútbol sala, según la Liga Nacional. Fue una combinación al contragolpe entre Álex Yepes, Marinovic, Andresito y Elías Beltrán, con gol del último remachando sobre la misma línea de gol un pase de Andresito. Esa jugada supuso el 0-2 para ElPozo en un partido que concluyó con empate a tres.

Vela

De la Hoz acaba 13º en el Europeo de láser

Rafa de la Hoz, decimotercero, fue el mejor murciano en el Campeonato de Europa de vela en la clase láser radial, competición que tuvo lugar en aguas de Barcelona y en la que Finn Mullee y José Manuel Ruiz, los otros dos representantes de la Región, acabaron en los puestos 27 y 46, respectivamente.

Fútbol y fútbol sala

La Federación nombra nuevos seleccionadores

La Federación Murciana ha nombrado a los seleccionadores autonómicos de fútbol y fútbol sala para esta temporada. La selección UEFA, formada por jugadores del grupo XIII, estará entrenada por Sebastián López; mientras que el técnico de la selección juvenil será el exjugador del Real Murcia Ibán Cuadrado. Guillermo Cremades dirigirá al equipo cadete y Antonio Angulo al alevín. Los benjamines y prebenjamines contarán con Ana Martínez y con Christian Méndez como responsables técnicos.

En fútbol sala han sido designados como seleccionadores regionales Francisco Franco (sub 16), Juan Francisco Gea (sub 19), Antonio Emilio Huelbes (infantil y femenina sub 21), Diego Valdivieso (benjamín), Félix López (alevín) y Manuel Granada (infantil y la sub 17 femenina).

Fútbol sala

El Imperial ganó 4-2 al Lorquiplast

El partido Imperial-Lorquiplast de la Tercera División de fútbol sala acabó 4-2 y no 4-5 como por error publicó ayer 'La Verdad'. El Imperial es segundo en la tabla, con 9 puntos, los mismos que el Campos del Río, que es tercero.