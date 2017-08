OPTIMIST La cartagenera Marina León, mejor española en el Europeo P.P. Domingo, 6 agosto 2017, 13:26

Se cerró el pasado sábado el Campeonato de Europa de optimist que se disputó en la ciudad búlgara de Bourgas desde el pasado 31 de julio y lo hizo con España situando en la parte alta a dos regatistas: Manuel Álvarez-Dardet terminó en el puesto 22º, mientras que la cartagenera Marina León lo hizo en el 15º de féminas.

Marina León logró terminar con un magnífico resultado para la cartagenera, aunque ayer no fue su mejor día. En la primera prueba firmó su peor parcial en Bourgas, aunque después arregló algo la situación con un 22º. Dos parciales que le restaron posiciones en la tabla. Tampoco sus rivales directas hicieron buenos números, por lo que la cartagenera terminó en esa magnífica 15ª plaza. León se mostró muy contenta con el resultado final: «Ha sido una gran temporada, terminar en el Europeo en el puesto 15º no me lo esperaba. Hay que tener en cuenta que el nivel es muy alto, ya que aquí, en Bulgaria, han estado las mejores de Europa y alguna del mundo».