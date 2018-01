La carrera de sus vidas Jumillanos que tomarán la salida en el ultramaratón de Anantapur, en India. / josé ortega LV Jueves, 18 enero 2018, 09:06

La tercera edición del ultramaratón de Anantapur volverá a celebrarse en India, desde mañana hasta el viernes 26. En ella tomarán parte los jumillanos, Joaquín Albert, Guillermo Bernal y Ricardo Pérez, quienes junto al murciano Esteban Bastida, participarán en esta prueba solidaria de 170 kilómetros. No estarán solos, ya que les acompañarán otros cuatro jumillanos más - Juan Martínez, Luis Miguel Castillo, Pedro Luis Díaz y Maribel López-, quienes, aunque no correrán, sí colaborarán con la Fundación Vicente Ferrer, organizadora del evento, en la divulgación del mensaje, que no es otro que el apadrinamiento de niños en la India, así como la obtención de recursos para los proyectos que esta ONG viene desarrollando en las zonas más marginadas del citado país asiático.

La Ultramaratón de Anantapur se corre en equipos de cuatro personas, por lo que cada uno de los componentes tendrá que completar algo más de 40 kilómetros. La prueba no tiene carácter competitivo, ya que la única intención es la de continuar con la iniciativa que el ultrarunner canario, Juan Manuel Viera, inició en 2015, cuando se propuso correr tantos kilómetros como apadrinamientos lograra conseguir.

En poco tiempo consiguió apadrinar a 150 niños, construir tres viviendas y promover un programa de apoyo a las mujeres rurales, lo que le dio fuerzas para acabar su primera ultramaratón en la India. En la segunda edición, Viera logró movilizar a 40 corredores, y para esta tercera saldrán 76, llegados de distintos países, y de los que ocho son murcianos.

Totana

Lavado de cara al polideportivo de El Paretón

El Ayuntamiento de Totana está acometiendo durante estos días obras de sustitución del pavimento de la sala escolar en El Paretón-Cantareros, ubicada en el complejo polideportivo Valle del Guadalentín y junto al colegio de esta pedanía, con el fin de mejorar esta infraestructura y acondicionarlaa la práctica de multideporte. ortivas. Las obras se realizarán durante toda esta semana y consisten en la eliminación del pavimento existente e implantación de una pista sintética y prefabricada de caucho flotante, apta para la práctica de multideporte en interior y específica para instalaciones deportivas.

Ciclocross

Discreto debut de la selección regional

La primera selección murciana de ciclocross de la historia ha debutado participando en el Campeonato de España de esta modalidad ciclista que ha tenido lugar en la localidad guipuzcoana de Legazpi, donde ha estado representada por los ciclistas Antonio López, Fernando Cabrera, Samuel Monreal y Juan Rodríguez. La competición se llevó a cabo sobre un circuito totalmente embarrado con más de un 90% de terreno en el que no se podía rodar y allí los corredores murcianos tuvieron mala suerte con sus bicicletas, lo que marcó sus actuaciones.

Voleibol

Un ciezano, campeón de la Copa Príncipe

El jugador ciezano José María Giménez, que milita en las filas del CV Emeve de Lugo, se ha proclamado campeón de la Copa Príncipe. Su equipo se impuso en la final al CV Leganés por 3 sets a 0. Giménez fue uno de los jugadores destacados del partido aportando muchos puntos a su equipo y liderando la recepción. Por esto ha sido elegido para formar parte del seis ideal del trofeo Copa Príncipe de Voleibol. José María se formó en el Club Voleadores Cieza, donde entre otros logros fue campeón de España infantil. La temporada pasada jugó en Castellón con el C.V. Mediterráneo, en la máxima categoría del voleibol nacional.