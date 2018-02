Cancelado el Campeonato de España de Endurance Class B por «carecer de permisos oficiales» Una de las naves en el Campeonato de España del año pasado. / RFEM El Ayuntamiento de Los Alcázares señala que no se ha hecho ninguna publicidad oficial del evento «ya que no había confirmación expresa» y puntualiza que la difusión por otros medios no oficiales «no son responsabilidad de este ayuntamiento» EP Miércoles, 21 febrero 2018, 19:06

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha comunicado que el Campeonato de España de Endurance Class B no se celebrará en el municipio "debido a que en ningún momento ha sido autorizado por los permisos oficiales legalmente establecidos", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

"Desde el Ayuntamiento de Los Alcázares no se ha hecho ninguna publicidad oficial de tal evento debido a que no había confirmación expresa mediante los cauces legales que autorizaran la celebración de dicho campeonato, con todas las garantías de que tal evento se celebrara sin perjudicar ni lo más mínimo el medio ambiente en general y el Mar Menor en particular", según ha señalado el Consistorio.

En este sentido, el Consistorio ha puntualizado que la difusión por otros medios no oficiales "no son responsabilidad de este ayuntamiento".