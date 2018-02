La bronquitis no puede con Alberto Pérez

Lo que comenzó como una aventura ha concluido como un gran éxito para el ciclismo murciano. Alberto Pérez, júnior del conjunto Valverde Team-Terra Fecundis, confirmó ayer en el Palma Arena de Mallorca el triunfo en la general de la Copa de España de pista en la prueba de velocidad. Y eso que el lorquino, que llegaba con el maillot de líder a esta última prueba puntuable, tuvo que pelear frente a más rivales de los esperados a lo largo del fin de semana. ¿El motivo? Una bronquitis estuvo a punto de impedirle viajar a Baleares. Es más, Alberto compitió mermado físicamente durante todo el programa, lo que no evitó que sumara los puntos suficientes para subir a lo más alto del podio final. Una demostración física y mental que da mayor valor a un triunfo que le sitúa como uno de los mejores especialistas del panorama nacional.

Fútbol femenino

Murcia acogerá la fase final del Nacional sub 12

La Región de Murcia acogerá por primera vez la fase final del Campeonato de España de selecciones autonómicas de fútbol sub 12, del 15 al 18 de marzo próximos. El combinado murciano no estará presente al no haber pasado la primera ronda en Madrid, donde se vio superado 0-1 por Asturias, 1-4 por Cataluña y 0-1 por La Rioja.

Ciclismo

El Trofeo Guerrita se disputará el 11 de marzo

Ya se conocen las fechas en las que se disputarán las nueve carreras que conformarán la Copa de España élite y sub 23 de ciclismo, entre las que se encuentra el Trofeo Guerrita, tradicional prueba del ciclismo murciano de esta categoría encuadrada en la Copa de España. Será el domingo 11 de marzo, día en que Alcantarilla se vestirá de gala para acoger esta tradicional prueba. Será la tercera de las nueve carreras según el calendario establecido por la Federación Española de Ciclismo. Antes, el 25 febrero, se disputará el circuito del Guadiana (Don Benito, Badajoz) y el 4 marzo, la Aitzondo Klasika (Asteasu, Gipuzkoa). ::

Atletismo

Brillante Regional júnior en las pistas de Cartagena

La pista de atletismo de Cartagena fue testigo del Regional júnior. En la prueba júnior, el título en 60m fue para Sergio López, del Nutribán Sociedad Atlética Alcantarilla. En 200 se impuso el atleta del CA Murcia Tovarsport Miguel García y en 400, Darío Romero, del UCAM Cartagena, así como su compañero de club Jorge López en 60m vallas. Otro atleta del UCAM Cartagena, Sergio Agustín Meza, fue el mejor en altura (1.79), con triunfo en pértiga para Ángel García, del CA Murcia Tovarsport (3.70), que ganó asimismo en longitud (6.30), mientras en triple salto venció Constantino Andrés, de la ADA Yeclano (12.24). Adrián Rabal, del Atletismo Roldán, obtuvo la victoria en peso 6kg (11.87), haciendo lo propio en 5.000m marcha Jorge López, del CA Murcia Tovarsport.

Por el lado femenino, la victoria en 60m correspondió a Esther Bernal, de la AD Ceutí Atletismo, vencedora asimismo en peso 4kg (9.76), así como en 200 a Natividad Díaz, del Nutribán Sociedad Atlética Alcantarilla, también ganadora en altura (1.35), mientras en 60m vallas lo hizo la atleta del CA Murcia Tovarsport Lucía Cervantes. Pilar Sánchez, del UCAM Cartagena, se impuso en pértiga (2.40), con triunfo en longitud para Manuela Palazón, del CA Murcia Tovarsport (4.81), ganadora igualmente en triple (10.74), mientras en 5.000m marcha ganó la atleta del UCAM Athleo Cieza María Alarcón (25:13.33).