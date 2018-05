El Alcantarilla o cómo sobrevivir en tiempos de crisis Foto de familia de los nadadores del CN Alcantarilla con sus entrenadores. / Guillermo Carrión / AGM Este club de natación evitó su desaparición en 2011 gracias a que las madres de los deportistas asumieron la junta directiva JORGE GARCÍA BADÍA Murcia Lunes, 7 mayo 2018, 09:22

La salvación estaba en la grada. Las madres pasaron de ser meras espectadoras de las competiciones a verse en la encrucijada de asumir la dirección del Club Natación Alcantarilla (CNA) para evitar la desaparición de una entidad fundada en 1996. «Fue un marrón, no teníamos ni idea de cómo iba esto: nos tuvimos que aprender el reglamento, cómo funcionaba la federación, organizar competiciones, captar niños...», recuerda sin paños calientes la presidenta, Pilar Zuriaga. Corría 2011 cuando la junta directiva anunció su dimisión y las madres de un grupo de nadadores hicieron bueno el dicho popular de tirarse a la piscina, asumiendo la dirección de un club con solo 27 nadadores, que no tenía fondos suficientes para cubrir todos los gastos de la temporada y que estaba a la cola de los catorce equipos que componen el campeonato regional. «Nuestra motivación fue que los niños no abandonasen este deporte».

El primer objetivo fue fichar un nuevo entrenador para relanzar la parcela deportiva. «Cuando me llamaron me dijeron que esto se iba al traste», resume el triatleta y entrenador superior de natación Eduardo Vela. «No era la mejor forma de vender el proyecto», se ríe. Pero finalmente aceptó el puesto poniendo dos condiciones: «Los niños tenían que entrenar y competir».

Siete años después, aquella directiva femenina que se constituyó de urgencia -Pilar Zuriaga, Antonia Caravaca, Fina Martínez, Remedios Samos y Amelia García-, no solo ha logrado elevar el número de nadadores de 27 a 41, sino que además ha situado al club como el octavo de la Región, logrando que dos de sus miembros se hayan proclamado campeones de España con la selección murciana en 2017. Y todo ello perpetuando un sistema de gestión que posiblemente sea único en el deporte regional: toda la junta directiva la siguen componiendo madres.

«Ellas llegaron en años duros, el club se quedó en la miseria y desde entonces hemos ido mejorando y vamos a ser algo», subraya agradecido José Antonio. Cada vez que este joven, de 14 años, da una brazada lo hace para seguir rebajando su marca personal en 200 metros mariposa, de cara al Campeonato de España que se celebrará en julio en Madrid, y para agradecer el esfuerzo de su madre, Antonia Martínez, como vocal del Club Natación Alcantarilla, así como del resto de mujeres que componen la actual junta: Joaquina Gutiérrez (vocal); Carmen Hernández (secretaria); Paqui García (tesorera) y Pilar Zuriaga (presidenta).

«Las madres han hecho un esfuerzo muy grande para levantar el club», afirma a pie de piscina Pedro, de 14 años. «La natación es mi vida». Precisamente, la vida es lo que a veces le falta a Paqui García para cuadrar las cuentas: «El único dinero que entra en el club es la cuota de los socios, si esto fuese un equipo de fútbol estaríamos hasta arriba de patrocinadores», se queja la tesorera. Mantener el CNA les cuesta 30.000 euros al año y la Federación de Natación de la Región les da poco más de 300 para pagar parte de las ambulancias de las competiciones, mientras que el Ayuntamiento solo les subvenciona 'en especie', con 30.000 litros anuales de agua, que se traducen en el uso gratuito de dos a tres calles de la piscina municipal, de lunes a viernes.

«Cada familia paga once cuotas al año de 42 euros mensuales, otros dos euros por cada salto en las competiciones, 40 euros del seguro, 200 euros en material...». Los padres no se gastan más porque estas directivas han diseñado las últimas sudaderas de los chicos, han organizado rifas y para los campeonatos no emplean autobuses, sino que ellas también ponen sus coches.

Buscan patrocinadores

«Necesitamos ayuda económica para pagar competiciones, comprar material para entrenar en seco y un chándal para los niños», lanza un llamamiento la presidenta para tratar de captar ayuda de alguna empresa, a cambio de patrocinio. «El club tiene futuro, cuando llegué solo teníamos un nadador con la marca mínima para competir en el campeonato regional y ahora sumamos ocho, pero para seguir mejorando necesitamos patrocinadores», subraya el entrenador mientras escribe en la pizarra la rutina del entrenamiento para los benjamines, a los que define como 'Titanes'. «Los de 14 a 18 años son 'Bichos' y 'Bestias'».

Las calles de la piscina se convierten en autopistas, en las que los niños pulverizan metros y metros, en cada serie de crol, braza, mariposa o espalda. «Los pequeños cubren 9 kilómetros en una semana de entrenamiento y los adolescentes hasta 23 kilómetros». Los resultados no se están haciendo esperar y para el campeonato nacional infantil que se celebrará en Madrid en julio, han clasificado a dos nadadores, y para el alevín, previsto en Sabadell, tienen como objetivo meter a otros dos. «El Club Natación Fuensanta tiene piscina propia, ellos son como el FC Barcelona, y nosotros el Leganés», tira de símil futbolístico Eduardo para dar una idea de lo que suponen estos logros para el CNA.

«Las madres se dedican a la parcela administrativa y en el aspecto deportivo no se meten en nada», remarca Mario Pascual de Riquelme Espín como una de las claves de la mejora del rendimiento. Este entrenador de 26 años fue fichado esta temporada para repartirse trabajo con Eduardo, debido a que la labor de captación de la junta directiva femenina ha permitido contar con nadadores en todas las categorías: de prebenjamín a máster. «El reto es que los niños progresen a nivel deportivo y personal».

Buena prueba de ello es Antonio, de 15 años, hijo de la tesorera. «Me faltan cinco segundos para lograr la marca mínima en braza para el campeonato de España». Tras ocho años nadando tiene claro que nada le hará renunciar a ese objetivo: «Este deporte me ayuda a esforzarme y a organizarme para compaginar estudios y entrenamientos». Aunque también debe sacar tiempo para ayudar a su madre a calcular cada mes «el número de saltos de cada nadador». Es lo que tiene estar en un club con una estructura tan familiar.