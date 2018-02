Ajedrez El ajedrez sale del barrio y llega a toda la comarca José Lara, uno de los técnicos del Club Deportivo Ajedrez Lapuerta, da una clase teórica a sus alumnos. / J. M. Rodríguez / AGM El proyecto educativo del CD Lapuerta entra en trece colegios y la escuela deportiva cuenta ya con un centenar de niños, de entre 5 y 16 años, que dominan los campeonatos regionales FRANCISCO J. MOYA Domingo, 4 febrero 2018, 10:14

Están en la élite nacional, pero en su propia ciudad pocos saben que llevan dos décadas acaparando títulos y medallas a nivel regional, con algunos logros muy destacados a escala estatal. Lo que hace casi 30 años empezó siendo el sueño de un profesor enamorado del ajedrez en el colegio público de Jose María Lapuerta se ha convertido en un proyecto que ya llega a trece colegios e institutos de la comarca de Cartagena y que hace que una vez a la semana cientos de alumnos de Primaria y Secundaria de Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar sustituyan la habitual clase de matemáticas por una de ajedrez. «Cuando me ven llegar, se vuelven locos. Les doy la alegría del día», confiesa divertido José Lara, el técnico cartagenero que entra en las aulas para enseñar ajedrez a la hora de las matemáticas.

«La entrada en colegios e institutos ha sido gradual. Hace años éramos una escuela de barrio, la de José María Lapuerta. Pero hemos ido creciendo. Nuestras raíces están en el barrio y en nuestro colegio. Allí empezó todo y sigue habiendo un Aula de Ajedrez y un cariño especial por este deporte. Pero se nos quedó pequeño y tuvimos que salir de allí, para seguir creciendo. Ahora tenemos a niños de toda Cartagena e incluso estamos en Los Alcázares y en La Unión. Hace un par de años nos vinimos a este local [su nueva sede está situada en la cartagenera plaza Ciudad de Mula, entre las calles Canigó y Ramón y Cajal, a la altura de las Casas de Marina] y el crecimiento se nota. En el primer campeonato de este año 2018 hemos presentado a un total de 113 niños [de entre 5 y 16 años] del Club Deportivo Ajedrez Lapuerta», explica Abel Ojaos, director técnico del club.

«Mantenemos el nombre de Lapuerta, porque todo empezó en el barrio y eso siempre va a estar ahí. Estamos muy orgullosos, porque nosotros mismos fuimos alumnos de la escuela. Pero le dimos al proyecto un enfoque más amplio y de ciudad. Respetando a los otros clubes del municipio [el Sauces, el Amigos de Cartagena y el Trovero Marín de La Palma], se puede decir que nosotros somos la cantera del ajedrez en la comarca, especialmente gracias al proyecto Ajedrízate y, sobre todo, por lo que dicen nuestros resultados deportivos», cuenta Ojaos.

16 medallistas

Lo cierto es que la lista de éxitos en las dos últimas temporadas es larga. Darío Ruiz Sánchez es el actual campeón regional en la categoría de menores de 6 años. Aarón Pelegrín Rodrigo se colgó el bronce en el último regional de menores de 8 años. Carmen Hurtado Teruel es la segunda mejor jugadora del país en categoría sub 9. En la Región, lógicamente, ha sido campeona en todos los torneos que ha jugado entre los 6 y los 9 años. Noa Ortega Parra fue tercera en el regional sub 10 del año pasado y anteriormente había sido campeona en menores de 8 años. Alejandro Manzanares López (sub 10) e Iván Bazar Herrera (sub 12) son los actuales subcampeones regionales. Su compañera Lorena Milá Hernández se colgó la medalla de oro en el regional sub 12 de 2016. Y África Calderón, la de bronce en el de 2017.

Conforme vamos escalando categorías, los triunfos no menguan. Al contrario, aumentan. Porque en el club cartagenero milita Aarón Alonso García, que es actualmente el tercer mejor jugador de España en categoría sub 14. Está llamado a ser uno de los mejores ajedrecistas nacionales en unos pocos años. Su compañera Rebeca Jiménez Herrera también fue medalla de bronce en el último Campeonato de España, aunque en su caso no fue en individuales sino por equipos. Lo logró en la categoría sub 14, a pesar de que ella compite en sub 12. De hecho, Rebeca Jiménez es la actual campeona regional en esa categoría.

Hay más. María Pilar López García fue campeona de España sub 10 y desde 2012 hasta 2017 ha sido primera en todos los campeonatos regionales de base. Adrián Cañavate Ros ha sido campeón regional por edades varios años seguidos y el pasado curso fue medalla de plata en el regional sub 14. Por último, el equipo sub 10, formado por Hugo Franco Macanás, Sergio Jordán Solano, Rubén Serrano Cobo y José Carlos Rico Carretero, acaba de proclamarse campeón de la Copa Federación, el primer torneo del calendario de 2018. A nivel nacional, el Club Deportivo Ajedrez Lapuerta ha logrado cinco títulos a lo largo de su historia y hace dos años el conjunto sub 12 fue cuarto en el Campeonato de España.

Conocidos en todo el país

«No somos de sacar pecho ni de alardear de las cosas que hacemos, pero creo que se puede decir que no hay ningún club en la Región que gane más que nosotros. Nos hemos ganado el respeto de todos, también a nivel nacional. Vamos a cualquier parte de España y conocen al Ajedrez Lapuerta. Recientemente estuvimos en Bilbao y allí todo el mundo nos conocía», se felicita Abel Ojaos, alma máter del proyecto junto a José Lara, un chico que de haber nacido en otro sitio posiblemente hoy sería profesional de este deporte. En su momento -sin ayudas y sin apenas entrenamiento- llegó a 2.300 de ELO, que es el sistema que se usa para calcular la habilidad relativa de los jugadores de ajedrez. A partir de 2.500 se puede ser maestro internacional y vivir exclusivamente del ajedrez.

Ojaos y Lara forman un binomio perfecto en el club más laureado de la Región. El primero maneja a los niños perfectamente. Sus pupilos lo adoran. «Muchos se frustran al principio, cuando pierden mucho. Yo me encargo de enseñarles que la derrota forma parte de la vida del deportista. El ajedrez es competición, pero son muchas más cosas. Mi satisfacción es que lo que aprenden aquí les ayuda en su día a día. La concentración y el trabajo mental les suele ayudar mucho a la hora de estudiar y mejorar sus notas en el colegio», señala Ojaos.

El segundo les enseña a memorizar jugadas y a permanecer concentrados durante partidas que pueden alargarse hasta las tres horas de duración. «Hay padres que alucinan cuando ven a sus hijos sentados dos horas seguidas en una silla, sin moverse. Es algo que en su vida cotidiana jamás hacen, pero con el ajedrez aprenden a calcular, esperar y pensar las cosas con mucho detenimiento», indican los responsables del Ajedrez Lapuerta.