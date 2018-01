Los WGA ratifican el alto nivel de La Manga Club Manuel Fernández Delgado, director general de Turismo (agachado); la consejera y portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo (i); y la concejal de Turismo de Cartagena, Obdulia Gómez, arroparon durante la gala WGA a los premiados responsables del complejo. / La Verdad Durante la ceremonia de carácter mundial, el complejo fue premiado como 'Mejor destino de golf de Europa' y 'Mejor hotel de golf España' MARÍA JESÚS PEÑAS CARTAGENA Lunes, 15 enero 2018, 22:44

Todo un gran salón de celebraciones preparado para la ocasión; más de un centenar de invitados distribuidos en ordenadas mesas decoradas con delicadas flores y velas, y una cena con etiqueta de gala -amenizada con diferentes actuaciones en directo-, fueron el envoltorio de una noche en la que la frase 'And the awards goes to...' (Y el premio es para...) concluyó en dos ocasiones con un esperado nombre propio, el de La Manga Club.

El complejo murciano consiguió el pasado 25 de noviembre, en sus propias instalaciones y durante la celebración de la cuarta edición de los World Golf Awards (WGA), dos importantes galardones que sumar a su dilatado palmarés en cuanto a reconocimientos públicos se refiere. En esta ocasión, como el 'Mejor Destino de golf de Europa' y como el 'Mejor hotel de golf de España', en 2017. Dos premios con credenciales mundiales, ya que los WGA celebran la excelencia del turismo del golf en todo el planeta a través de un programa anual de premios. Unos premios que pisaban por primera vez España. Los WGA forman parte, junto a sus hermanos World Ski Awards y World Spa Awards, de la maquinaria de los reputados galardones que otorga la organización de los World Travel Awards (WTA), los responsables de reconocer, recompensar y celebrar la excelencia de todos los agentes inmersos en la industria global de los viajes y del turismo. Una misión que los WTA llevan a cabo desde 1993, convirtiéndose, desde entonces, en un sello de distinción que avala la calidad de los servicios, de los destinos, de la profesionalidad. Sus galas se consideran los eventos más importantes en el calendario de la industria del turismo y el ocio. Los denominados y para esta ocasión, como los 'Oscar' del golf.

«El trabajo de estos profesionales está resultando esencial para posicionar a la Región» Noelia Arroyo. Consejera y portavoz

«Los premios son el reconocimiento a una realidad» José Asenjo. Director general de LMC

Setenta premios

La noche de los WGA arrancó oficialmente en en las dependencias del Hotel Príncipe Felipe de La Manga Club (LMC), a las 20 horas y tras la afectuosa intervención de Chris Frost, el presidente de los WGA, dando las gracias a la Región y a La Manga Club por la acogida recibida. A partir de entonces, hasta 70 premios se entregaron recorrieron los cinco continentes y diferentes aspectos de la industria: destinos, campos, diseñadores. Una velada llena de sonrisas por parte de los premiados y de mucho 'photocall' para atestiguar el momento, mientras en las mesas se regaba el menú con vinos de la tierra (blanco de Yecla y un tinto del Campo de Cartagena). Una selección realizada por la propia organización británica, como todo lo concerniente a la gala. Incluida la elección de uno de nuestros clichés como país: actuaciones de corte flamenco.

Disfrutando del evento, destacadas personalidades de la industria entre las que se encontraba Peter Alliss, el exprofesional del golf y comentarista de Sky Sports, conocido como 'La voz del golf' tras más de 50 años poniendo sus cuerdas vocales al servicio de eventos deportivos. Con voz clara y firme se dirigió a los asistentes, Noelia Arroyo, la consejera de Transparencia, Participación y portavoz del Gobierno regional, desde el atril dispuesto en el escenario, para no dejar pasar la ocasión de reconocer sobre la Comunidad y LMC que «el trabajo de sus profesionales, como el del resto del tejido empresarial, está resultando esencial para posicionar a la Región como destino turístico de referencia tanto a nivel nacional como en Europa». Y para destacar «(...) que el golf en concreto es un eje de desarrollo primordial y un motor de sinergías».

Para el director general de LMC, José Asenjo, estos dos premios suponen «el reconocimiento a una realidad. A un trabajo bien hecho durante todos estos años», y puso el acento en que «el premio al 'mejor destino' es un acontecimiento muy relevante» y «una gran noticia para toda la Región», como también destacaba la prensa desplazada al evento. Para el infatigable Asenjo la siguiente premisa pensando en futuro, es trabajar en el presente «para mantener esta posición».

La Manga Club no podía celebrar mejor su 45 cumpleaños durante este año, con la concesión de dos grandes premios antes de concluir 2017, más un tercero recibido durante el pasado mes de octubre; el título, por parte del Rey Felipe VI, de Real Club de Golf La Manga Club. Una distinción que solo se concede a los clubes de golf con más de 25 años de existencia.