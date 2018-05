Miriam Guardiola: «El golf es fundamental en nuestra apuesta por el turismo deportivo» La consejera Guardiola escucha las explicaciones de Peter Walton, el director de la IAGTO, durante su encuentro en La Manga Club. / Mª J. P. MARÍA JESÚS PEÑAS MURCIA Viernes, 25 mayo 2018, 09:38

La frase de 'Pon todo lo que eres, en lo mínimo que hagas' no es suya -sino de uno de sus escritores favoritos, Pessoa-, pero que hace propia porque resume su filosofía de trabajo. La que desde hace unas semanas, Miriam Guardiola (Cieza, 1983), la nueva consejera de Turismo y Cultura, quiere imprimir a su recién adquirida cartera. Para ella, una responsabilidad para la que el escaso tiempo que le resta a la legislatura -menos de un año-, no puede ser ni un impedimento ni una excusa. «Le dije sí -dice refiriéndose al presidente del Gobierno regional-, porque considero que una de las mejores causas en las que podía trabajar es en los derechos e intereses de los murcianos». Guardiola está dispuesta a incorporar al despacho su personal sello; «un impulso fresco, novedoso, (...) y de representar a esa clase joven preparada» -afirma-, apoyándose en que «trabajo duro, aprendo rápido y tengo equipo». Y asegura sin rehuir la mirada y sin un quiebro en su voz: «Si me dejas, te lo demuestro».

Reunida con el sector

Guardiola no se ha desprendido ni de un clip. «Me ha gustado mucho el gran equipo que me he encontrado. Creo que hay ganas de hacer las cosas bien y hay que hacerlo pronto». Pregunta, lee, estudia, repasa, aprende. Ya tiene en la cabeza y asimiladas las cifras concernientes al producto del golf, lo que le facilita manifestar desde la rotundidad que le dan los «impresionantes números» que ha consultado, que «este deporte es uno de los motores fundamentales de la Región. La apuesta por el turismo deportivo es una de las bazas de la Comunidad y los datos demuestran que el golf es fundamental en esa apuesta».

¿Que cómo se hace para estar ya al día de este sector? El que responde en esta ocasión es Manuel Fernández Delgado: «Es sencillo. Se trata de ¡no dormir!». Los papeles legales -es abogada de profesión- han dejado espacio en la mesa de trabajo y en la mesilla de noche, a multitud de informes. Director general de Turismo y consejera trabajan mano a mano. No se conocían hasta entonces, pero él le puso al día enseguida, y «yo me adapto rápido», concluye Guardiola. Quedó patente en la reunión del pasado día 15 en la Consejería, con los representantes del sector golf y el presidente de la territorial murciana. La consejera ya conocía las cifras -PIB turístico regional, pernoctaciones, etc.- que le presentaron, extraídas del estudio sobre el Impacto Económico del Golf en la Región, elaborado por por la Universidad de Murcia, en 2016. El encuentro sirvió para que los empresarios le pusieran de manifiesto sus preocupaciones y demandas -que no son nuevas-, además de buscar en la Consejería un interlocutor potente dentro de la propia Administración, para hacer entender y agilizar los obstáculos a los que se enfrentan desde hace años.

La reunión para los representantes del producto de golf resultó «muy bien en cuanto predisposición por parte de la consejera», afirmaba uno de ellos. Aunque también se hacía constar que «hay que pasar de las palabras a los hechos. Necesitamos que pasen cosas. Llevamos 20 años parados». Queda por ver si la receptividad de Guardiola se sustancia en respuestas tangibles para un sector que es muy consciente de que no es la primera vez que se reúnen con la Administración. «Ya son cuatro -con la nueva titular- los consejeros de Turismo con los que nos hemos reunido con la misma misión».

Guardiola les aseguró que respaldará el trabajo hecho en Turismo con respecto al golf, basado en tres ejes básicos que el sector también considera imprescindibles. «Ampliar las plazas hoteleras, insistir en la campaña de desestacionalización y la de captación de inversores internacionales». Además de estimular una inyección de proyectos en la línea «del turismo inteligente, con el desarrollo de una aplicación para la Región», de la que de momento la consejera dice no poder adelantar más.

Golf y todo lo demás

'Mi adorada Catherine (...), en Inglaterra la campiña es verde, los campos son fértiles, los árboles son altos, pero el cielo es bajo, gris y húmedo, la atmósfera es lúgubre. Aquí, en cambio, la tierra es árida, (...) pero el cielo es infinito y la luz, heroica. En nuestro país andamos siempre con la cabeza baja y la vista fija en el suelo, oprimidos; aquí, los hombres andan con la cabeza erguida, mirando al horizonte (...). Pero ha llegado el momento de nuestra liberación, y es el sol de España el que nos lo ha revelado'. Así escribe a su amada, Anthony, el protagonista de la novela de Eduardo Mendoza, 'Riña de gatos'. Una imagen que podría perfectamente recrear lo que el turista extranjero siente en la Región. Si a las infinitas horas de luz y de calor le añadimos uno de sus deportes favoritos, el destino de la Región de Murcia se convierte en todo un aliciente para que hagan sus maletas rumbo al Sureste español. Para Peter Walton, el director de la IAGTO (la Asociación Internacional de Turoperadores de Golf) conseguir ser un destino preferente se rige «por la calidad de los campos, la climatología y la variedad del destino (...). El golfista no solo busca un campo de golf sino un 'golf plus'. Aquel que le permite una experiencia completa», en base a la gastronomía, el patrimonio y las actividades de ocio complementarias que puede ofrecer el destino. Y concluye: «La Región esta preparada en este sentido».

Desde hace años se trabaja en esa la línea. Y en la de vender la Región a lo profesionales y turoperadores del turismo de golf que marcan tendencia entre sus clientes. Aunque este año se ha dado un paso más allá, trayendo a la Comunidad una edición de la Iagto Trophy, bautizada como 'Costa Cálida Trophy'. Uno de los eventos promocionales más importantes a nivel internacional, y que supone para la Región albergar en la comunidad a 80 de esos influyentes turoperadores extranjeros para que trabajen a pie de campo con los comerciales del sector de golf murciano. El 50% conocen ya el destino -se busca consolidar y mejorar con ellos relaciones- pero el otro 50%, no -aquí toca abrir mercado-.

Guardiola ha aceptado el guante (de golf) lanzado por la federación territorial -y se lo enfundará-, para tener una primera impresión de este deporte en su vertiente práctica. Poco o nada sabía de esta disciplina hasta ayer, pero probablemente hoy sea una de las mujeres y responsables de la Administración regional mejor informadas de cómo late y respira el golf (con mayúsculas) en esta Región. De ella y de su equipo dependerá según los empresarios, «la alineación de los intereses del sector y de la Consejería», que consideran fundamentales para su futuro.