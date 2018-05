Jugar al golf con compañía canina

No suele darse muy a amenudo. En los 12 años que Antonio Solano es director de los seis campos GNK , no recuerda que hayan sido muchos los jugadores que hayan venido a disfrutar de su deporte favorito en la compañía de su animal doméstico, «pero los ha habido, y son siempre bien recibidos». Los seis campos GNK admiten canes, siempre y cuando el animal vaya atado al lado de su amo o subido al 'buggie' y, mantenga un comportamiento correcto, no molestando o interviniendo en el juego de otros jugadores. «La gente lo agradece y a nosotros nos parece bien que pueda estar en un entorno abierto y agradable como es este, con su macosta», concluye Solano. El hecho de salir con compañía canina no supone ningún coste adicional en el 'green fee' del jugador.