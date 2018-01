Una final para valientes Los campeones de Hacienda Riquelme. Posando junto a sus copas, Paul Harrington, Juan Manuel Soria, Asunción Delgado, Dolores López, Alejandro MacIver y Antonio Bermúdez. / María Jesús Peñas Hacienda Riquelme fue el escenario de la última prueba del Circuito GNK 2017 MARÍA JESÚS PEÑAS MURCIA Miércoles, 24 enero 2018, 23:31

Si. Fue un día para la valientes. Porque la última jornada del Circuito GNK Golf Tour 2017, prevista para el pasado 2 de noviembre, se disputó con una temperatura de 8ºC, aunque la sensación térmica era mucho menor, teniendo en cuenta las rachas de viento de 35 km/hora de media. Incomodísimas ráfagas de aire que fueron las protagonistas del mayor número de comentarios de los participantes, porque el viento fue el mayor enemigo del jugador; difícil el 'stance', el control sobre el palo... Ni mención esta vez entre los 'amateurs', a las posiciones de bandera -un tema recurrente- como la del hoyo 5. Un trapo previsto como ya se jugara en un Campeonato de España (2010); escorada y escondida.

Muy valientes. A pesar de las condiciones climatológicas adversas, escasísimas retiradas. En todo caso, muchos gorros de lana y guantes para la mano derecha (que se vendieron a primera hora en el 'proshop'), para salvaguardar los 10 dedos. Eso sí. El comentario «¡cómo hemos sufrido!» brotó de la boca de Blanca Beltrán nada más entregar la tarjeta. Un frase reiterada, pero encajada con deportividad.

1ª categoría caballeros 1º. Alberto José Crespo (38 puntos) y 2º. José Antonio Almendro (38). 2ª: 1º. Santiago Madrid (45 puntos) y 2º. Antonio Fernández (39). 3ª: 1º. Juan Francisco Fernández (45) y 2º. Juan Antonio Gil (38). 1ª categoría caballeros 1º. Juan Manuel Soria (38 puntos) y 2º. Paul Harrington (26). 2ª: 1º. Antonio Bermúdez (33 puntos) y 2º. Alejandro McIver (31). 3ª: 1º. Dolores López (33) y 2º. Asunión Delgado (27). Bola más cercana: Salvador López.

Ya reconfortados al calor de la casa club, jugadores como Asunción Delgado hacían balance. «Si, hoy el día me ha dado viento, pero el golf me sigue dando silencio, tranquilidad, norma, competición y diversión». Todo lo que a esta jugadora le cautiva de este deporte. No es la única. Los jugadores de Hacienda Riquelme demostraron que saben (o al menos lo intentan) jugar frente a la adversidad y ceñirse a lo bueno de este deporte. Jesús Seguí avala esta filosofía, «en situaciones como esta, es donde hay que probarse a uno mismo». Juan Manuel Soria no podía estar más feliz a pesar del gesto congelado tras terminar su último hoyo. Jugó bien. No, mejor que bien, acompañado de dos hándicap «2 y 4, que me motivaron y que hicieron que no perdiera la concentración». Consiguió unos excelentes 38 puntos que le auparon como ganador de su categoría. «Una satisfacción como premio a la regularidad de todo el año», aseguraba, que es al fin y al cabo lo que supone participar en este circuito. Conseguir regularidad y un goloso abono para jugar durante un año los seis recorridos GNK Para 2018: final en Mar Menor. Algunos cambios en el sistema de puntuación y, más y mejores regalos. Así lo anunció Antonio Solano, el director de golf de los seis campos GNK.