El deseado hoyo 5 de Hacienda Riquelme Triplete de amigos. Martín, Antonio y Juan Francisco, componentes los tres de la Liga Golfa, posan felices con sus correspondientes trofeos. El ciruito GNK Golf Tour puso en juego un vehículo Jaguar como premio a un posible hoyo en uno, en uno de sus pares 3

Pues lo hubo. Un precioso hoyo en uno. Lo consiguió el jugador Antonio Murcia. Uno de los participantes del Circuito GNK Golf Tour 2018. Precisamente durante la 2ª prueba -la de Hacienda Riquelme-de la competición anual, que ponía por primera vez en juego un flamante Jaguar para el 'amateur' que hiciera un 'hole one'. Para más señas se trataba de un auto en color blanco del E-Pace S 2.OD 150 cv, proveniente del concesionario murciano Premiercar Jaguar - Land Rover, y que coronaba con su estampa el 'tee' de salida del par 3 elegido para el desafío. Y Murcia hizo su 'hole one'. Pero en el 17, y no en el 5, donde estaba planteado el premio.

«Su conducción es una maravilla», afirmaría Antonio Solano, el director de los seis campos GNK, tras haber colocado personalmente en el escurridizo hoyo 5, el coche de la marca automovilística inglesa, a primerísima hora de la mañana de la jornada de golf del pasado 26 de mayo; el día elegido para la disputar el torneo. «Lo hace todo él. He pisado el pedal por aquello de acelerar, pero todo es automático». Aún no está cerrado que el E-Pace vuelva a ponerse en juego en otro de los hoyos de las cuatro pruebas que le restan al circuito GNK Golf Tour 2018. «Es probable, pero aún no lo puedo confirmar», mencionaría Solano a 'La Verdad', tras concluir la prueba. De ser así podría darse otra nueva oportunidad de llevarse un coche valorado alrededor de unos 40.000 euros, tras abonar un 'green fee' de 52 euros, por parte de los visitantes o de 40 euros (abonados y residentes).

1 Eduardo Pastor Sabater (31). 2 Brian Platt (25). 3 Juan José Medrano (25). 4 Chris King (20). 5 Ginés Ramírez Carreras (19). 6 Juan Manuel Soria (18). 7 Jerome Guillem (18). 8 Colin Sloan (15). 9 Francisco José Rodríguez (12). 10 Ian McAllister (12). 1 Martín Lino Aparicio (37). 2 Antonio Bermúdez Soto (36). 3 Juan Fco. Hernández (33). 4 Antonio Martínez Vivancos (23) 5 Alfredo Bravo Meseguer (18). 6 Antonio Murcia (15). 7 Fco. Javier Fernández Montoya (12). 8 Marifé Sánchez Ros (12). 9 David Ruiz de Angulo (10). 10 Juan Martínez Sánchez (10). 1 Alejandro Godoy López (25). 2 Melody Felstead (22). 3 Francisco González López (21). 4 Mª Concepción Navarro Grau (18) 5 Antonio Arqués Martínez (18). 6 Francisco Bernal Hernández (15). 7 Pedro José García Ros (8). 8 Antonio Saez Parra (6). 9 Rodrigo Martínez Sánchez (4). 10 Antonio García Navarro (4). 1ª categoría caballeros 1º. Brian Platt (38 puntos) y 2º. Guillem Jerome (37). 2ª categoría: 1º. Juan Francisco Hernández (44 puntos) y 2º. Antonio Bermúdez (40) 3ª categoría: 1º. Martín L. Aparicio (43) y 2º. Antonio Arques (36). Bola más cercana: Ginés Ramírez.

Entre amigos

La prueba se nutrió de numerosos jugadores venidos de muy diferentes clubes, incluidos algunos alicantinos. También de golfistas pertenecientes a sociedades o clubes tan conocidos y con solera como el 13Golf Club, y agrupaciones de amigos como la Liga Golf@, de muy reciente formación. A este último grupo pertenecen tres de los jugadores que acapararon algunas de las mejores posiciones. Concretamente la 1ª plaza de 2ª categoría, que quedó en manos de Juan Francisco Hernández, con 44 puntos, y la 2ª posición que consiguió Antonio Bermúdez, con 40, en esa misma categoría. Su otro compañero 'golfo' y que obtuvo la primera plaza de 3ª categoría fue Martín Lino Aparicio, con 43 puntos. Buenos resultados en una luminosa jornada de golf, en la que también obtuvieron premio Antonio Arqués, 2º de 3ª categoría y, Brian Platt (38), como campeón de 1ª y Jerome Guillem (37), como subcampeón en la misma categoría.

Los tres amigos pasaron por la misma presión que el resto de los jugadores al enfrentarse al hoyo 5. El campeón Hernández comentaría a pie de ese hoyo: «¡Yo solo quería dejarla en 'green'!», al ver como su bola terminaba en el lago; algo que también le sucedió a Tote Alix que lo achacó «al pánico escénico» o a Miguel Ángel Tomás, que al mojar bola también en el hoyo 5 se preguntó en voz alta: «¿Será acuático el Jaguar?». A Tomás no le pilló de susto no ganar. Sabe que en el golf todo es posible. Aunque intentará seguir la estela de su amigo Eduardo Pastor, que últimamente acapara pruebas e «informaciones de prensa debido a su buen juego», diría de él su orgulloso amigo Tomás, quien comenzó a jugar al golf gracias a Eduardo.