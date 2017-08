La AD Vaguada llora el adiós prematuro de José Belizón El joven delantero, de tan solo 17 años, murió el pasado lunes tras verse implicado en un gravísimo accidente de moto en Canteras MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Miércoles, 2 agosto 2017, 08:06

Todavía no pueden creerlo, porque hay noticias para los que uno no está preparado nunca. La familia de la AD La Vaguada está consternada por un adiós tan trágico como inesperado. Un accidente de moto, el pasado lunes alrededor de las tres de la tarde en la zona del restaurante Sacromonte ( Canteras), acababa con la vida de José Belizón que no superaba las graves lesiones producidas por un tremendo percance y murió en el hospital de La Arrixaca.

Nada se pudo hacer para salvar su vida en el centro hospitalario. En el club cartagenero son incapaces de asimilar que un chaval que han visto crecer ya no volver a entrenar con ellos. Es un mazazo del que les costará reponerse. Demasiado dolor en el ambiente del club.

Ellos mandaban todo el apoyo y el ánimo a los familiares del juvenil y recibían el cariño y los mensajes de condolencia del mundo del fútbol. Algo así estremece aunque no se conociera al chaval y llegaron desde muy diversas procedencias para arroparles en tan duros momentos. No hay consuelo para ellos.

Hace dos años dejó de jugar momentáneamente, pero el año pasado había vuelto a jugar en La Vaguada después de un periplo por otro club. Volvió al sitio donde había jugado de pequeño y tenía ganas de disfrutar de su deporte preferido.

Jugaba en la demarcación de delantero e hizo ocho goles y más de catorce asistencias a lo largo de la temporada que recientemente terminó, aunque a estas alturas sea lo de menos.

Sus compañeros lloran una ausencia que van a notar. Dicen que era un chico muy extrovertido, que no pasaba desapercibido para nadie. Un chico alegre y divertido.

Estaba estudiando cuarto de la ESO y soñaba como futbolista, como todos los chicos de su edad. La Vaguada pierde su sonrisa y su entrenador reconoce que es un trance muy duro de asimilar. «Era un chico muy fuerte y muy inteligente en al área. Tenía una gran definición. Era uno de esos jugadores de ataque que no son egoístas y por encima de todo era un gran tipo. Un chico con los pies en el suelo. Este era su año. Es algo muy difícil de asimila», explica el técnico José Luis Falcón.

Por más vueltas que le dan, no pueden entender que Belizón se ha marchado. El lunes por la noche, en el campo, empezaba un drama que todavía es mayor para sus familiares.

Hoy, a las 17.00 horas, le darán oficialmente un primer adiós junto a su familia y amigos. La misa por su alma será en el Tanatorio Estavesa del Paseo Alfonso XIII. Además, todavía es pronto para conocer los detalles, pero desde la entidad de la Vaguada preparan un partido de homenaje del que informarán más adelante. Será el adiós deportivo a un chico que se ha marchado sin marcar los goles importantes que había soñado noche, tras noche y que vio truncada su vida en la carretera.