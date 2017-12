Vacaciones o no tanto

El Yeclano se la pegó antes de las vacaciones, el Mar Menor y el Churra rebajaron lastre y el Pulpileño ya está entre los ilustres. El Bala Azul, por su lado, hace méritos para descender por la vía rápida, mientras que el Cartagena B, ya sin salida, verá llegar en el mercado invernal varios jugadores, al igual que el Huércal y El Palmar. ¿Descanso? No, Navidades movidas por arriba y por abajo.

Sandroni, a pesar de no gustarle jugar los sábados, quiso ser condescendiente con unos jugadores que tan buenos resultados le están dando. Pues bien, al Yeclano se le atragantó el adelanto: empate justo ante La Unión. Por cierto, Sandroni no se cortó y dijo que el Yeclano se reforzará.

En el Mar Menor, esta vez sí. Los de Paco García se dieron un festín en Los Garres con un estelar Belencoso, que marcó los cuatro de su equipo y se convierte en el fichaje más rentable. A Los Garres no le dio para más, aunque su colchón de seis puntos lo mantiene en calma. Desde la pedanía murciana estarán atentos a cualquier movimiento que haya.

Los verdes del Gesa Churra son el equipo que llama la atención semana tras semana. Lleno en el campo municipal para recibir a un rival directo, y de nuevo tela de araña de Adrián Hernández. El Lorca B no supo, no pudo y, además, no le dejaron. Por cierto, el cuadro blanquiazul elaboró un informe sobre varios jugadores del Churra.

Increíble lo del Pulpileño

Sebas López: «Con fichajes podemos jugar el 'playoff'»

Si alguien le dice a la directiva del Pulpileño que con Sebas López iban a pasar de ser cuartos por la cola a ser cuartos en la tabla, nadie se lo hubiese creído, y es que la marcha de los almerienses es demoledora. Ganaron a un UCAM B que está en caída libre. Los rojillos juegan con facilidad, dominan los partidos y han conseguido pasar de ser un equipo de nombres a ser uno de jugadores. El míster de los rojillos lo dejó claro: «Con un par de refuerzos, podemos jugar por el ascenso».

El que no se ha olvidado del ascenso es el Estudiantes. El equipo de Juanfran Ibáñez, que dio la enhorabuena al Huércal por el partido, se llevó los tres puntos y dejó a los de German Álvarez al borde de un ataque de nervios. Desde Huércal comentan que el equipo se va a reforzar, pero el técnico es inamovible.

El Águilas empató en El Llano del Beal y sigue perdiendo puntos con los de arriba. Gaspar Campillo, técnico aguileño, elogió a sus jugadores, a los que jugaron lesionados, a todos, pero lo cierto es que a los aguileños les cuesta horrores ganar. Es verdad que se espera un gran desembarco de cara al mercado de invierno, pero el equipo ahora no da para más. La Minera, sin embargo, acumula cuatro partidos sin perder.

Pinatar

Clubes de Segunda B ya siguen a Nacho

Juan Antonio Lillo quiere algo más. El entrenador del Cartagena B solicitará algún refuerzo para intentar mantener al filial en la categoría. Al equipo le falta de todo y, sobre todo, contundencia atrás y maestría en la distribución. Lillo espera que llegue algún delantero, tras perder con un Pinatar en el que Nacho sigue subiendo como la espuma y dos equipos de la Segunda B del grupo III estuvieron siguiendo al medio de los pinatarenses.

Nunca se ha visto a Luis Franco menospreciar a ningún equipo. A veces, incluso, el de Las Torres de Cotillas cae en la complacencia, pero lo cierto es que en los partidos la Minerva es implacable, te castiga, te asedia y como en el choque ante el Bala Azul, no tiene piedad. Por su parte, los de Puerto de Mazarrón comienzan a perder opciones semana tras semana, y desde la directiva parece que ya ven la Preferente como algo inevitable. No son muchos puntos los que los separan de la salvación, pero parece que no se está por la labor.

Cuando uno no quiere, dos no pueden y esto es lo que pasó entre el Imperial y el Cieza. Los de Tote defendieron a capa y espada y esto hizo que el partido fuese tedioso. Los granas están viendo que el equipo grande se lleva a jugadores como Renato y les hace perder referencias, mientras que los esparteros querían sumar y solo fueron a eso. Cien espectadores en un Campus que sigue bajo mínimos.

El Palmar

Paco Hernández reforzará la plantilla en invierno

El Palmar y el Muleño, tal para cual. En un encuentro de necesidades y reencuentros los dos equipos se dieron la mano y firmaron un pacto de no agresión. En el primero tiempo lo intentaron todo, en el segundo solo contemporizaron. La situación en los rojillos es complicada, pero su presidente, Paco Hernández, ya está manos a la obra y más pronto que tarde llegarán algunos refuerzos. Lo de la filialidad con el Lorca Deportiva no ha dado resultado. El Muleño, que una semana está arriba y otra abajo, acaba con sobresaliente la gran primera vuelta que ha hecho .