La última bala del Churra y del Minerva

La Unión ha certificado esta jornada su descenso a Preferente. El equipo de la sierra minera, además de perder, se encontró con que los resultados que le podían dar un poco de luz también le fueron esquivos. El Yeclano siembra dudas, mientras que el Churra y el Minerva se jugarán en la última jornada un puesto de 'playoff', premio que tienen asegurado el Pulpileño y el Mar Menor. Solo falta saber qué equipo será segundo y cual tercero.

Un líder venido a menos

El Yeclano enfría a sus aficionados

Era una jornada muy complicada, una de esas en la que en todos los partidos había alguna guerra abierta. El Yeclano, líder del grupo XIII, ha bajado el pistón. Su empate en casa ante el Pinatar y, lo que es peor, su poco empuje para llevarse los tres puntos, dejó un tanto fría a su afición. El Pinatar necesitaba ganar para pelear por el ascenso. Con este resultado necesita una carambola tan grande que ya nadie los tiene en cuenta para la última jornada. Esteban Quintas técnico del cuadro marmenorense, dejo entrever cosas raras cuando dijo al finalizar el partido: «Era increíble como el Yeclano perdía tiempo, cuando solo empataban».

Miedo a perder en Alumbres

La Minerva se lo juega todo en la última jornada

El Mar Menor disputó el partido de la jornada ante La Minerva. Los de Luis Franco necesitaban ganar y apostillar su puesto de 'playoff', pero los azulgranas no pudieron nunca con el equipo de San Javier. Los de Alumbres saben que en la última jornada tienen al rival más fácil, el Bala Azul, pero no sería la primera vez que desperdician la ocasión. El Mar Menor salió temeroso y se encontró con un empate que no sabe a nada. Paco García llega con las peores sensaciones a un 'playoff' que tiene en el bolsillo desde hace tiempo, pero solo especula para mantener el puesto. Su fútbol es apático y depende mucho de Valedeolivas y Belencoso.

En Pulpí ya se vive el 'playoff'

El Pulpileño llega en forma a la fase decisiva

El Pulpileño tiene todos los números para ser segundo. Su fútbol, su equipo y sobre todo la ambición, después de haber estado en puestos de descenso, lo han convertido en el equipo más en forma, al menos el más regular y así se lo mostraron al Muleño. Los del Camino Curtis se llevaron uno de los varapalos más importantes en el campo de San Miguel. El equipo de Sebas López ya prepara cada partido como si fuera de 'playoff'. Después del esfuerzo de la directiva rojilla para meter al equipo en la promoción de ascenso, ahora quieren llenar el campo. «No es suficiente con 300 espectadores, necesitamos meter miedo y que las gradas doblen esta capacidad».

Al Efesé B le ha faltado tiempo

La renovación de Juan Antonio Lillo es un hecho

Al Cartagena B le han faltado cuatro jornadas. La renovación de Juan Antonio Lillo es un hecho, y es que los portuarios son verdaderos puñales. Golearon a un Águilas al que le ha sobrado toda la segunda vuelta. Gaspar Campillo es otro de los que siempre habla claro. «Muchos de mis jugadores me lo han puesto fácil para el año que viene». A buen entendedor pocas palabras bastan.

Los franjiverdes se mantienen

Con un ojo en Los Garres

y otro en Churra

Los Garres vivió los partidos de los demás como suyos, pendiente de lo que pasaba en Churra más que de su partido ante el Estudiantes. Los franjiverdes mantienen la categoría tras un soso empate ante un Estudiantes que ya busca campo y localidad para el año que viene. Es insostenible jugar en el Campus de Espinardo, sin público, sin afición propia, y lo peor, siendo un nómada en un fútbol tan localista como el de Tercera.

Basadre evita un bochorno

El colista pone en aprietos al filial del Real Murcia

Basadre salva la honra y estará la última jornada tranquilo. El Imperial, que comenzó con un 0-2, supo reaccionar y ganar a un Bala Azul que va a terminar con unos de los peores registros de la historia del grupo XIII. Manita y a pensar en otra cosa, porque parece que habrá limpieza en el filial del Real Murcia.