Renacer jumillano en Alcantarilla Juan C. Caval / AGM LV Lunes, 15 enero 2018, 10:21

Sufrida victoria 'in extremis' del conjunto del Jumilla en Alcantarilla por 3-4. Fue un encuentro no apto para cardiacos. No tuvo su mejor día el conjunto local y es que, a pesar de remontar hasta en tres ocasiones, este se fue de vacío, ya que los visitantes anotaron a escasos minutos del final su cuarto tanto para hacerse con el definitivo triunfo. Informa José del Amor.