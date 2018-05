Real Madrid Zidane se aferra a 15 para el asalto a la 'decimotercera' Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Cristiano Ronaldo celebran un gol. / Diario Sur La segunda unidad no da el nivel y el técnico reza por disponer en Kiev de su once de gala y de sus recambios habituales AMADOR GÓMEZ Madrid Jueves, 10 mayo 2018, 19:14

«Es una pena, porque ha sido con los jugadores que juegan menos. En todo caso, no tengo que reprochar nada a los jugadores, porque intentaron todo y al final hicieron dos goles. No puedo estar contento con la primera parte, pero con la segunda sí», aseguró Zinedine Zidane tras la derrota del Real Madrid ante el Sevilla, en una nueva demostración del fracaso de la segunda unidad de un equipo que sólo tiene en mente la final de la Copa de Europa del día 26 en Kiev. Con Cristiano Ronaldo, Carvajal e Isco en proceso de recuperación y cuya presencia debe estar garantizada en la capital ucraniana dentro de dos semanas en el asalto a la 'decimotercera', el técnico francés decidió el miércoles dar descanso a numerosos titulares, caso de Keylor Navas, Varane, Marcelo, Modric y Kroos y, aunque Zidane insiste en que «todos los jugadores de la plantilla son válidos», se aferra exclusivamente a 15 entre 24, porque los exponentes del llamado 'plan B' parecen empeñados en no responder cuando se les presenta una oportunidad.

En un once plagado de suplentes en el Sánchez Pizjuán, Theo, Vallejo y Ceballos dieron otro importante paso atrás y el segundo portero, Kiko Casilla, no dio sensación de seguridad, mientras que Marcos Llorente salió en los últimos minutos cuando el partido ya estaba decidido a favor del Sevilla. Sólo Borja Mayoral, taponado por Benzema y perseguido por la sombra de Álvaro Morata e incluso Mariano, además de marcar se ganó con su espíritu, superior en Sevilla al de la mayoría de compañeros, el derecho a reclamar más minutos al entrenador. Sin embargo, en un ataque en el que son seguros Cristiano Ronaldo y Benzema no hay de momento hueco para un verdadero 'killer', para el '9' que la afición sigue reclamando para la próxima temporada, aunque con la pegada que exhiben los madridistas en la Champions se haya frenado en parte la insistencia por un delantero centro de nivel.

Más sitio aún ha ido perdiendo este curso Gareth Bale, a quien Zidane ha relegado para que el extremo galés se acerque de nuevo al fútbol inglés y esté cada día más cerca de abandonar el Real Madrid, donde Isco ha ido ganando cierto protagonismo, aunque tampoco se haya ganado la confianza de su entrenador. Con quienes no hay dudas es con Marco Asensio y Lucas Vázquez, los dos máximos representantes de la 'unidad B' y que siguen haciendo méritos para ser alineados de salida en partidos trascendentales. Así ocurrió en la agónica vuelta de semifinales de la Champions ante el Bayern, aunque el gallego ocupó entonces el lateral derecho ante la baja del lesionado Carvajal, ya que Zidane ignora al poco fiable Achraf y no quiso arriesgar de salida con Nacho tras un mes alejado de los terrenos de juego.

Con un teórico once formado por Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco o Asensio, Cristiano Ronaldo y Benzema, la lista de los 15 preferidos se completa con Lucas Vázquez, Kovacic y Nacho, el polivalente quinto hombre de una defensa que, sin los titulares, no deja de dar muestras de inestabilidad. Por ello, Zidane y el madridismo rezan porque Carvajal sea uno de los jugadores clave que llegue en buenas condiciones a Kiev, al igual que a falta de dos partidos de Liga ya no se pueden exponer a una lesión Marcelo, Varane y, mucho menos, Sergio Ramos.