Quique Pina cobró dos millones de euros por la venta del Granada «a los chinos» Quique Pina. / LV C. ÁLVAREZ GRANADA Jueves, 22 febrero 2018, 09:05

Una parte de la segunda declaración de Quique Pina ante el juez José de la Mata, el lunes, trató la aparición de dos millones de euros en la empresa Calambur, a nombre de la hermana del empresario murciano pero supuestamente dirigida por el propio Pina. «Fueron por la intermediación en la venta del club a los chinos, pero yo le digo [a Gino Pozzo] que quiero cobrar más por todos los servicios prestados hasta ahora. A mí me reconoció solo la intermediación».

A esto se añade en la línea de investigación un millón y medio que, señaló Pina, provenía de la intermediación con el Watford. «Gino me dijo que como estaba muy pesado con la intermediación, hizo el contrato para liquidar», pero «eso no es así. Ahí están todas las intermediaciones que he hecho». Pina reconoció ante el magistrado que «no quería perder la gestión y asesoría deportiva con otros clubes», pero al figurar como presidente del Granada no podía aparecer en el organigrama de otro club, así que utilizó la empresa Calambur. «No quería que se me vinculara (por el Consejo Superior de Deportes) como presidente de un club».

La participación del fondo de inversión luxemburgués Fifteen Securitisation, al que iba el 90-95% de los traspasos de varios jugadores desde el Granada, Udinese y Watford, es otro de los puntos en los que tanto el juez José de la Mata como el fiscal han insistido en sus preguntas a Quique Pina. El murciano aseguró que «en el Granada nunca realizamos tareas para identificar quién era el fondo. Yo confiaba en Gino, que era el propietario».