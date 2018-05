FÚTBOL Eva es de otro planeta Eva Navarro celebra la medalla de oro. / uefa.com Dos goles de la yeclana dan a España el Europeo sub 17 JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ YECLA Martes, 22 mayo 2018, 11:39

Eva Navarro es de otro planeta. La yeclana encumbró ayer a España al lograr la gloria en el Europeo que se ha disputado en Lituania. Los dos tantos de la futbolista decidieron la final del Europeo sub 17 contra Alemania, de forma que a la tercera llegó la vencida para la Roja contra los teutones. Sus dos goles fueron clave para que la final fuese plácida y las españolas lograsen un merecido oro tras un inmaculado campeonato en el que han evidenciado su superioridad y en el que la futbolista murciana ha sido parte de la columna vertebral con seis goles y anotando los tantos de la final y la semifinal.

La primera mitad de la gran final fue de mucha igualdad, con dos equipos que se conocen a la perfección. El balón no era de ninguno de los dos equipos. El gol pudo llegar en cualquier área. La mejor acción para las de Toña Is llegó con un balón en profundidad que no pudo alcanzar Eva Navarro.

En la segunda mitad, rápidamente se vio a una España con mayor voracidad, con ganas de tener el control del partido y de llevarse un título que ha merecido años atrás. Y fue en el minuto seis cuando emergió la futbolista 'made in' Yecla. Paula Arana asistió a Eva Navarro, que, de tiro cruzado, hizo el primero de la tarde y desató la auforia entre las españolas.

Eva ha sido la líder indiscutible de la Roja con seis tantos, el último de ellos antológico

Aún quedaba mucho y delante estaba la temible Alemania. Pero el trabajo de las de Toña Is empequeñeció al combinado teutón. Las españolas, lejos de defender su renta, trataron de ampliarla con un fútbol creativo y con una ambición que dio sus frutos en Lituania.

Lo mejor estaba por llegar, porque a falta de siete minutos para el final, la murciana recibió un balón en velocidad, tuvo la sangre fría de marcharse de dos rivales y, cuando parecía que buscaría a una compañera, se sacó de la chistera un disparo que se fue a la escuadra de la puerta alemana sin que la guardameta pudiese hacer nada por evitarlo. Una obra de arte que quedará en la historia de esta selección.

De ahí al final, Alemania ya no hizo frente a una España que fue majestuosa y que jugó mucho mejor en una segunda parte en la que se hizo con justicia con el oro que la acredita como reina de Europa en categoría sub 17, y con la yeclana Eva Navarro como gran artífice de esta conquista continental.

Alemania Willebrandt; Donhauser, Aehling, Bernhardt (Berning, min. 71), Pollak; Fudalla (Weidauer, min. 56), Köster, Stegemann, Corley; Fuso, Shekiera Martínez. España Catalina Coll; Jana Fernández, María Méndez, Ana Tejada, Aixa Salvador; Leire Peña, Paola Hernández, Irene López (Isabel Palá, min. 75), Salma Paralluelo, Eva Navarro, Paula Arana (Bruna Vilamala, min. 79). Goles 0-1, min.46, Eva Navarro; 0-2, min. 73, Eva Navarro. Árbitra Désirée Grundbacher (SUI). Incidencias Final del Europeo sub 17 femenino de fútbol, disputada en el estadio Marijampole, en Lituania.

Una futbolista que es la gran líder de este equipo. Ha logrado seis tantos en los decisivos encuentros y se cuelga al fin su primera medalla de oro en un Europeo, tras los dos metales de plata conseguidos en 2016 y 2017.

Su familia se mostró eufórica con el gran encuentro de España y el de Eva Navarro y las reacciones en su ciudad natal no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría y felicitación del mundo de la política, el deporte y ciudadanos anónimos que mostraron su orgullo por contar con la yeclana coronada ayer como reina de Europa.