El nuevo Jumilla de Pato recibe al líder del grupo

El técnico Pato admitió en su presentación que quería estrenarse contra el líder y así será. El Granada B visita este domingo el campo municipal La Hoya para poner a prueba a un Jumilla que vive una semana convulsa tras la destitución de Ángel Cuéllar el martes y la presentación del técnico alicantino al día siguiente.

Jumilla Mandaluniz, Julián Domínguez, Neftalí, Catalá, Andrés Sánchez, Manolo, Manu Miquel, Fran Moreno, Chupe, Caye Quintana y Chaco. Granada B Escandell, Fran Serrano, Torres, Pablo, Adrián Castellano, José Antonio, Isi, Jean Carlos, Juancho, David Grande y Casi. Árbitro Víctor Rives Leal (valenciano). Campo y hora Municipal La Hoya, a las 12.

Con solo cuatro entrenamientos al frente del grupo, Pato espera que sus señas de identidad puedan ya verse reflejadas sobre el terreno de juego frente al filial nazarí. «El equipo ha trabajado bien, he visto una buena actitud por parte de todos. Poco a poco irán asimilando las ideas, pero me he encontrado un vestuario totalmente involucrado en intentar revertir la situación», indicó.

«Las estadísticas están para romperlas», aseguró en su presentación. Y más le vale, porque el Jumilla lleva ocho meses sin ganar. Su último triunfo data del 26 de febrero. Demasiado está durando esta travesía en el desierto para los vinícolas, que desde que no pueden contar con Titi empeoraron sus números de forma drástica.

Al margen del delantero murciano, que ya se está entrenando con el grupo y cuya reaparición en los terrenos de juego debería ser cosa de un mes, el que tampoco podrá ser de la partida por lesión es Montesinos.

Dicen que a entrenador nuevo victoria segura, pero en cualquier caso no será fácil puntuar. Enfrente se encontrarán un Granada B que tuvo un gran comienzo de temporada y que comanda la tabla junto al UCAM. Uno de los jugadores más importantes del cuadro rojiblanco es, sin duda, el jumillano Casi.

El duelo entre dos equipos de la zona alta y baja está servido y será a las 12 cuando la afición podrá comprobar las nuevas prestaciones de este Jumilla, y si el cambio da resultados.