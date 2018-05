Eva Navarro: «Mi segundo gol fue espectacular, nunca lo olvidaré porque nos aseguró el título» Eva Navarro, en el centro, celebra el título de campeona de Europa sub 17, el lunes. / uefa.com «Clubes de Primera se han interesado por mí; pero no me quiero ir muy lejos, no quiero perderme cómo crece mi hermano pequeño», afirma la campeona de Europa de fútbol sub 17 JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ YECLA Miércoles, 23 mayo 2018, 03:02

Es el nombre del momento. Su segundo gol, el lunes, en la final del Europeo ha dado la vuelta a España y es una de las deportistas del momento. Tiene 17 años, es natural de Yecla y juega actualmente en el SPA de Alicante en Segunda. Club que al terminar la temporada abandonará al tener casi imposible su ascenso a la máxima categoría. Su futuro es impredecible, el talento que atesora le puede llevar a lo más alto del fútbol nacional y los más grandes del balompié nacional se han interesado por ella.

El Atlético de Madrid, actual campeón, ya ha mostrado su interés. Sus padres ya tienen tomada una decisión donde la proximidad a su familia va a ser clave. Levante y Albacete son los más cercanos, aunque su destino podría ser vestir de granota el próximo curso. Al terminar la temporada su actual club se desvelará el enigma.

La futbolista es yeclana de nacimiento y de corazón, hace unos meses fue pregonera de las Fiestas Patronales en honor a la Purísima, junto a la tenista María José Martínez y la judoka María Isabel Puche y busca seguir su ejemplo.

Eva es tímida, pero se convierte en una depredadora cuando salta al césped. Batió a la siempre temible y peligrosa selección de Alemania con la que tenían deudas pendientes de los dos últimos campeonatos de Europa, donde acariciaron el oro.

-¿Creías en el triunfo?

-Cuando llegamos aquí no empezamos con muy buen pie. Con ese primer empate pensamos que podríamos tenerlo difícil, pero hemos ido de menos a más, hemos progresado mucho en todos los partidos y al final tenemos el oro en nuestras manos, aunque no ha sido fácil.

-¿Cuál ha sido la clave?

-Durante este campeonato hemos hecho un grupo muy fuerte, nos hemos compenetrado muy bien y las sensaciones dentro del conjunto han sido muy buenas y esa ha sido la clave para poder hacernos con este Europeo.

-Tu segundo gol lo ha visto toda España.

-No creo aún lo que estoy viviendo. Estoy muy contenta con lo que hemos conseguido, con la gente que nos ha visto en todo el país y con lo que hemos trabajado para ganar, así como con las reacciones que están llegando desde todos los ámbitos con el segundo gol que marqué y con nuestra victoria colectiva.

-Es un gol de época.

-Ese tanto va a ser para mi muy importante, sin duda. Estoy muy contenta por haberlo marcarlo. Era muy difícil anotar. Robé el balón, me fui hacia delante, la defensa me apretó mucho y la guardameta era muy alta, pero tuve la suerte de poder chutar bien y de conseguir un golazo que además nos dio la tranquilidad para hacernos con el título.

-¿Es el mejor gol de tu carrera hasta ahora?

-La verdad es que recuerdo grandes goles, como el que le marqué a Alemania en el Mundial o el primero ante México, pero este gol es, sin duda, el más importante, el que más cosas me ha dado, un tanto espectacular que nunca podré olvidar porque nos dio prácticamente el título.

-¿Le teníais ganas a Alemania?

-Se nos quedó la espinita clavada en 2016, pero el año pasado fue especialmente doloroso y este tenía que ser nuestro año. No se nos podía escapar. En la segunda parte se notó que solo podíamos ganar.

-Muchos clubes de Primera se están interesando por ti.

-Sé que hay mucho interés. Varios clubes han preguntado. Yo quiero terminar la temporada en el SPA Alicante, tratar de buscar el ascenso y después ya se verá. Es una decisión para tomar en familia, porque no quiero estar lejos de ellos, no quiero perderme cómo crece mi hermano pequeño.

-Tu familia y Yecla no pueden estar más orgullosos de lo que has hecho.

-Tengo muchísimas ganas de llegar a Yecla y de ver a mi gente. He sentido el aliento yeclano muy cerca. Les envío un saludo muy fuerte porque me he sentido apoyada por todos ellos. Quiero dar las gracias a Yecla y pronto estaré allí para agradecer a mi familia y a la ciudad lo mucho que me quieren y me apoyan. Este oro es para todos ellos.