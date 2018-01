Naufragio total del Lorca Deportiva Sergio Rodríguez golpea la pelota, ayer, en el Artés. / Sonia M. Lario / AGM Un equipo con pocos efectivos y desmoralizado cae y se queda a 7 puntos de la promoción de descenso PEDRO RE LORCA Lunes, 29 enero 2018, 10:22

El Lorca Deportiva no está centrado. No lo están sus dirigentes ni algunos de sus jugadores que tienen pensado abandonar la nave porque esta se va a pique. Con todo eso tiene que lidiar Mario Simón, entrenador que llegó para salvar al equipo, pero tiene que trabajar bajo mínimos. Así, en los dos últimos encuentros ha tenido que confeccionar una alineación de circunstancias, con jugadores que tienen puesta la cabeza lejos de la entidad blanquiazul.

Plagado de bajas, el once que saltó ayer al campo no era el más adecuado para medirse a un Écija Balompié que con muy poco se llevó los tres puntos del Artés Carrasco. Esa nueva derrota deja al equipo de la Ciudad del Sol en la UVI. Las jornadas pasan y la distancia con la salvación se hace más grande.

Lorca Deportiva Simón; Juanjo (Pedro, minuto 68), Sergio Rodríguez, Bonaque, Lilcoln; David Álvarez, Luismi, Britos (Juan Arcas, minuto 75), Pape N'Diaye (Dani Momprevill, minuto 52), Chirri; y Carrasco. Écija Balompié Fermín García; Carmona, Adri Crespo, Núñez, Luís Martínez; Abraham (Curro, minuto 89), Manu Reina, Jonathan, David Castro (Marrufo, minuto 63); Moyita y Juan Delgado (Ezequiel, minuto 77). Árbitro Mohamed Massat (valenciano). Mostró tarjetas amarillas Juanjo, Britos, Carrasco, Pape N'Diaye, Luís Martínez y Marrufo. Gol 0-1. M. 57. Moyita, de penalti. Incidencias Artés Carrasco, 350 espectadores.

El Écija Balompié llegó a Lorca con la lección bien aprendida y con la intención de arropar a su portero para que no pasara por apuros. Con el paso del tiempo lo consiguió, con una defensa adelantada que no dejaba que el centro del campo lorquino pudiera maniobrar. Cuando el Lorca llegaba al área todo eran problemas, porque no había forma de lograr un buen remate para hacer trabajar a Fermín García, guardameta astigitano que estuvo muy cómodo durante los noventa minutos.

Como el Lorca Deportiva no llegaba, el Écija se tomaba el partido con calma, más de lo habitual por la poca presión de los hombres de Mario Simón.

Hasta el minuto treinta no hubo un remate del equipo lorquino y lo hizo el debutante Chirri, pero se encontró con una buena parada del meta visitante. Este fue el potencial ofensivo del Lorca Deportiva en el primer tiempo, un pobre bagaje para un equipo que estaba necesitado de puntos y no los podía dejar escapar. El Écija Balompié había conseguido su propósito, llegar al descanso con la portería a cero, y de esa forma abordar el segundo tiempo con posibilidades de ganar.

Tras el descanso, hubo unos minutos de juego en el centro del campo, sin llegadas a las áreas. Y luego fue el equipo visitante el que salió ganando, porque a los doce minutos se encontró con una pena máxima a su favor, que a la postre le daría los tres puntos. Britos hizo una falta dentro del área, jugada que aprovechó Moyita para batir a Simón desde los once metros y adelantar a su equipo.

Tocados

El gol de los sevillanos dejó tocado al equipo lorquino, que durante mucho tiempo anduvo por el campo sin asimilar el mazazo del gol. Mario Simón no tenía muchos recursos en el banquillo, y apostó por Pedro, un jugador que hace unos días manifestó que quería marcharse. A pesar de todo fue el futbolista más peligroso, porque lanzó una falta que estuvo a punto de convertirse en el gol del empate.

Los lorquinos se lo jugaron todo en busca de una igualada que no llegó, lo que les deja en una situación más que preocupante. Además, perdieron ante un rival directo, porque con esos tres puntos se aleja de la quema y da un gran salto en la clasificación. Todo lo contrario le pasa al Lorca Deportiva, que continúa último, a siete puntos de la promoción de descenso.