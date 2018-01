Se desinfla el Abarán, que encadena tres jornadas sin ganar. En esta ocasión los locales no pudieron lograr el triunfo en su feudo contra el Murcia C. Los dos porteros fueron los protagonistas del choque y Alberto, el mejor jugador. Ambos equipos dispusieron de varias oportunidades y al final pudo decidir Javi Yelo. El empate, lo justo, aunque una mínima victoria visitante no hubiera sido injusta.

0 0