Yeray, otra vez entrenará con la absoluta

Julen Lopetegui anunció los siete jóvenes que reclutará para comenzar la concentración para el Mundial de Rusia el próximo lunes debido a que hay seis internacionales del Real Madrid pendientes de disputar la final de la Champions en Kiev. Son tres centrales (Yeray Álvarez, Unai Núñez y Jesús Vallejo), dos mediocentros (Carles Soler y Rodri), un extremo (Mikel Oyazarbal) y un delantero (Iñaki Williams). Los futbolistas se incorporarán a la disciplina de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el próximo lunes 28 de mayo a partir de las 18.30 horas. No es la primera vez que eso sucede, ya que el propio central rojiblanco compartió entrenamientos con la absoluta antes del pasado Europeo sub 21, al que finalmente no se pudo incorporar con el equipo de Celades por su enfermedad.

Silva y Monreal, en Las Rozas

Los que ya estaban ayer ejercitándose en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas eran David Silva y Nacho Monreal, que terminaron de competir el pasado 13 de mayo en la Premier League. Ambos dejaron por unos momentos sus obligaciones paternales y se ejercitaron junto a otros futbolistas del Parla, entrenados por Julián Calero; que fuera ayudante de Lopetegui en el Oporto.