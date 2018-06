Selección española La 'espina' de Brasil aún duele Azpilicueta, Silva e Iniesta, tres de los que estuvieron en Brasil, durante un entrenamiento de la selección. / Rodrigo Jiménez (Efe) Los once que repiten torneo respecto a 2014 no ocultan que desean quitarse el mal sabor de boca que dejó la última cita mundialista y aprovechar la experiencia en Rusia RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 2 junio 2018, 08:25

Cuatro años dan para mucho. Y más en el fútbol. España acudió a Brasil sin apenas debutantes, confiando en muchos de los que habían logrado el éxito en Sudáfrica. El plan no funcionó. La decepción fue histórica. Del Bosque hizo modificaciones dos años después en la Euro, pero la verdadera «evolución», como definió el propio Lopetegui a su llegada, se ha producido ahora. El técnico vasco ha reclutado a diez futbolistas que vivirán su primera experiencia en un gran torneo (Kepa, Carvajal, Monreal, Odriozola, Nacho, Saúl, Isco, Iago, Asensio y Rodrigo) junto a dos que se estrenaron en la Euro (Thiago y Lucas) junto a once que se mantienen de Brasil. Si no fuera porque hay dos porteros (uno de ellos es un Reina que vivirá su cuarto torneo, como Iniesta o Ramos) podrían formar un once perfectamente titular ante Portugal. De Gea, Ramos y Piqué con Alba y Azpilicueta en los laterales; Busquets junto a Koke, Iniesta y Silva en el centro del campo con Diego Costa arriba.

La lección de lo sucedido en el anterior Mundial la tienen grabada a fuego esos once. «No estuvimos al nivel que teníamos que estar. No creo que hubiera un factor concreto al que echarle la culpa: por esto o por aquello. Ni cansancio ni falta de atención. Más bien fue un cúmulo de cosas que no hicimos bien y en la élite, cuando no las haces bien, la línea es tan fina que caes. Hay que valorar lo conseguido y ser conscientes de que ganar un Mundial es algo casi imposible, muy, muy difícil. Ir pasando rondas, una a una, tiene una dificultad máxima. Eso sí, lo que nos ocurrió en Brasil hace cuatro años nos debe servir de toque de atención para este Mundial. Iremos todos a Rusia con pies de plomo», explica Andrés Iniesta a XL Semanal.

Y es que en Brasil el grupo vivió «mucha decepción», como reconoce César Azpilicueta. «Se venía de ganar el Mundial anterior, dos Eurocopas, de llegar a la final de la Confederaciones contra Brasil y desde el principio no salieron las cosas como queríamos. «En ese Mundial el equipo no rindió al nivel que se esperaba, veníamos con las expectativas máximas y quedarnos fuera en dos partidos fue muy duro. Ahora tenemos una nueva posibilidad de hacerlo mejor y ojalá esta experiencia nos sirva de ayuda. Lógicamente no queremos que se repita. Hay ilusión en el grupo y lo que tenemos que hacer es aprender de lo que pasó. Tengo la espinita de Brasil y espero que Rusia sea diferente y hagamos algo grande», desea el navarro del Chelsea.

Pesadilla para Costa

Allí jugó Diego Costa, que llegó a aquella cita en una situación complicada: rumores sobre su futuro (se fue del Atlético al propio Chelsea), justo después de una lesión que le impidió disputar la final de la Champions y vilipendiado en suelo brasileño por elegir jugar con España aquel torneo. Es su segunda oportunidad en un Mundial con 'La Roja'. Tras el fiasco de 2014 el delantero afronta con ilusión la cita de Rusia, donde según sus palabras, no sería un problema enfrentarse en una final contra Brasil, su país de origen. Incluso afirma que lo firmaría «ahora», justo antes de viajar. «Allí pasaron muchas cosas. Lo de Brasil, la final de la Champions, me lesioné y no llegué físicamente en mi mejor momento. Pero tengo una posibilidad nueva. Tengo muchas ganas. Sé que es otro mundo, otra cosa, hemos cambiado de entrenador, tenemos otros jugadores, hay que pelear para poder estar y jugar. Ahora mismo estoy disfrutando. Lo otro lo pasé muy mal. Con tiempo te vas quitando un poco el peso, vas cogiendo confianza, vas conociendo a los compañeros y el estilo de juego de la selección, que es diferente, y con el tiempo te acostumbras más. Ahora estoy muy a gusto y espero que las cosas nos salgan bien», reconoce el delantero.

Otro que tampoco llegó en su mejor tono físico fue Sergio Busquets. «No queremos que pase lo que pasó en el último Mundial. El título solo se lo llevará uno, pero queremos hacer un papel digno y no se nos pasa por la cabeza que se repita lo que nos ocurrió en Brasil», desea el más indiscutible de los centrocampistas para Lopetegui. No hay temor, pero tampoco confianzas. «Vas con una ilusión tremenda y el Mundial y la Euro no salieron como esperábamos», recuerda Koke. Es una revancha a aquellas decepciones. «Tuve la suerte de poder ir a Brasil pero es un recuerdo agridulce. Estaba muy ilusionado porque era mi primer mundial, pero el resultado obviamente es para olvidar. Y encima me lesioné allí... Un mundial es muy difícil. Hay que llegar muy bien, jugar muy concentrados y si no, los pequeños detalles te eliminan», analizaba David de Gea en una entrevista con FIFA.

Los rivales les temen

Ahora se nota otro ambiente en el grupo estos días en Las Rozas. «Todos tenemos muchísima ilusión. Hay un gran equipo, hemos hecho una clasificación buenísima, tenemos una muy buena mezcla de gente joven y gente con más experiencia. Vamos con la máxima ilusión. Soy de los que piensan que hemos tenido dos avisos, el último Mundial y la última Eurocopa, que nos tienen que hacer ir con los pies en el suelo. Vamos a afrontar el grupo y a ir paso a paso a partir de ahí. Si hacemos las cosas bien, vamos a pelear seguro», vaticina Iniesta.

Los rivales también ven muy fuerte a España. «Es uno de los favoritos para ganar el Mundial. Tienen buenos jugadores, de mucho nivel. Su objetivo es ganar el Mundial. Tienen todo para ganarlo, pero tienen un grupo muy difícil y con buenos equipos. No hablan mucho de Irán y también es un equipo muy difícil, con un gran entrenador», antes de anunciar que «Marruecos va a ser como el Getafe este año. En una competición siempre hay una o dos sorpresas y Marruecos va a ser la sorpresa de este Mundial. Seguro que vamos a dar buena imagen», cree Faiçal Fajr, futbolista del Getafe se mostró muy ilusionado tras ser convocado por su selección.

Eso sí, a ilusión y compromiso pocos pueden competir contra España. «Sueño con ganar el Mundial. Con la ilusión que tenemos todos es posible. Es un torneo largo en los que en algún momento debemos tener esas pizca de suerte necesaria. En los cinco años que llevo en la selección siempre he percibido ese ambiente de unión. A los veteranos que ya han ganado títulos, les veo con muchas ganas. Todas esas fuerzas se unen. Seguro. La gente con experiencia debe ayudar al resto», dice un Azpilicueta que recuerda que «el Mundial es el torneo de máximo nivel para un futbolista y poder estar en dos, es algo que sueñas de pequeño. Sólo había 23 huecos, por lo que la felicidad de poder estar en mi segundo Mundial representando a España». Incluso podría repetir en el once, ya que la ausencia de Carvajal le concede opciones si Lopetegui.

Once Repiten

PORTEROS 2/3

David de Gea (Manchester United). 27 veces internacional. Segundo Mundial. Se lesionó en Brasil. Indiscutible antes de Julen. MVP en 4 campañas de los diablos rojos. Menos goleado de la Premier.

Pepe Reina (Nápoles). 36 veces internacional. Cuarto Mundial. En 2014 jugó el tercer partido contra Australia. Llegará casi con 36, poco antes de irse al Milán tras rozar el Scudetto con su club.

DEFENSAS 4/6

César Azpilicueta (Chelsea). 21 veces internacional. Segundo Mundial. Titular los dos primeros partidos en 2014. Puede jugar en todos los puestos, sea en línea de 3, 4 o 5. 52 partidos con su club esta campaña, del que ya es capitán.

Gerard Piqué (FC Barcelona). 96 veces internacional. Tercer Mundial. En Brasil sólo jugó ante Holanda. Anunció que dejará la selección, con la que llegará a ser centenario, tras Rusia.

Sergio Ramos (Real Madrid). 151 veces internacional. Cuarto Mundial, primero como capitán. En Brasil jugó los 270 minutos. Si está concentrado pocos ofrecen su nivel competitivo.

Jordi Alba (FC Barcelona). 60 veces internacional. Segundo Mundial. Titular en los tres partidos de Brasil. Está en su mejor versión con Valverde. Asiste y hasta marca con España, donde es fijo desde 2012.

CENTROCAMPISTAS 4/10

Andrés Iniesta (FC Barcelona). 125 veces internacional. Cuarto Mundial. Tres partidos completos en Brasil. Sueña con irse con 9 duelos más con España tras despedirse de su club. Su magia es desequilibrante.

Sergio Busquets (FC Barcelona). 102 veces internacional. Tercer Mundial. Titular los dos primeros partidos en 2014. Es posiblemente el único jugador que no tiene un recambio claro. El ancla de los 'jugones'. El más fijo.

Koke Resurrección (Atlético de Madrid). 38 veces internacional. Segundo Mundial. En 2014 solo jugó en el 1-5. En los partidos de mayor desgaste físico (ante Italia) fue el acompañante de Busquets. Un pulmón.

David Silva (Manchester City). 119 veces internacional. Tercer Mundial. 78' ante Holanda, 90' ante Chile. Máximo goleador con Lopetegui, que le ha designado como el ejecutor de penaltis y golpes francos.

DELANTEROS 1/4

Diego Costa (Atlético de Madrid). 18 veces internacional. Segundo Mundial. 62' ante Holanda y 64' ante Chile. Tras no triunfar con Del Bosque, es el '9' titular. Goles antes y después de su salida del Chelsea.

Doce Nuevos

Primer gran torneo:

Kepa, Carvajal, Monreal, Odriozola, Nacho, Saúl, Isco, Iago, Asensio y Rodrigo.

Repiten respecto a la Euro 2016:

Thiago Alcántara y Lucas Vázquez.