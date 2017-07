Monje Carrillo, en sus horas más bajas Las reiteradas menciones al presidente de la federación murciana en el auto de encarcelación de Ángel María Villar provocan ya movimientos para la creación de una candidatura alternativa ALBERTO GÓMEZ Murcia Domingo, 23 julio 2017, 16:58

José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, vive sus horas más bajas al frente de esta organización, después de que su nombre apareciera vinculado a la 'operación Soule', que investiga una presunta trama de corrupción en la federación española.

Monje Carrillo afronta su cuarto mandato como máximo responsable de la federación murciana, después de que fuera reelegido en abril del año pasado en un proceso electoral en el que no tuvo contrincante. Monje debe guiar los designios del fútbol regional hasta 2020. Lleva en el cargo desde 2004, cuando sucedió a José Luis Morga.

Según los estatutos de la federación regional, la elección de su presidente corresponde a la Asamblea General, en la que están representados los clubes de fútbol, jugadores, entrenadores y árbitros. El hecho de que en 2016 Monje Carrillo no tuviera rivales en las elecciones no significa que no hubiera movimientos para formalizar más candidaturas. De hecho, el equipo de Jorge Pérez, exsecretario general de la federación española y rival de Ángel María Villar en las pasadas elecciones a la española, sondeó, sin éxito, la posibilidad de presentar un candidato en Murcia.

Modelo de negocio

De igual manera, en el hipotético caso de que Monje Carillo se viera obligado a presentar su dimisión tras el escándalo, del que forma parte -según el auto judicial- el partido España-Colombia que se disputó en el estadio Nueva Condomina el pasado 7 de junio,' La Verdad' tiene constancia de la existencia de un grupo de trabajo que está dando pasos para unir a representantes del fútbol murciano con el objetivo de armar una candidatura que pudiera tomar la alternativa al frente del máximo órgano del fútbol regional. Fuentes de este colectivo señalan que la idea es agrupar a gente profesional de la Región que se comprometa a regenerar la Federación y no vea en ella un modelo de negocio.

El auto judicial de la 'operación Soule' dictado por el Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional destaca la existencia de una aparente relación de favores entre Ángel María Villar y José Miguel Monje Carrillo. El último habría sido la concesión del encuentro amistoso entre los combinados nacionales de España y Colombia celebrado en Murcia. Aquella designación fue, siempre según el juez, fruto de un pacto que también habría llevado a Monje a tener un cargo en la UEFA, a cambio de promover que los votos emitidos por la territorial murciana en el proceso electoral de la federación española fueran a parar a la candidatura de Ángel María Villar.