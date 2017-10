El Molina supera a un Murcia C que jugó con 9

Partido muy abierto en el José Barnés entre Murcia C y Molina, que comenzó con una expulsión del conjunto local en el tercer minuto. Se adelantaron los molinenses por medio de Javi Martínez, de penalti, y tras ello el Murcia C no se escondió y buscó la igualadA. Lo consiguió mediante una volea de Alberto, a la par que se quedó con nueve jugadores justo antes del descanso y que encajó el 1-2 en el 42.

La segunda mitad siguió sin tener dominador claro. Aunque los visitantes se quedaron con 10 jugadores, no fue suficiente para que el Murcia C evitara el tercer gol.