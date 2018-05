El Malagueño tumba el sueño del Yeclano Yeclasport El valor doble de los goles a domicilio desequilibra una eliminatoria muy igualada con fatal desenlace JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ Domingo, 27 mayo 2018, 23:47

La fiesta de La Constitución terminó en funeral. Los azulgranas registraron un empate con goles que deja al filial malaguista en Segunda B en un partido vibrante en el que los visitantes fueron mejores y se llevaron la gloria con justicia.

1 Yeclano Serna, Mario, Iván Pérez, Rumbo, Chino, Belforti (Álex Vaquero, 59), Víctor Ruiz, Vivanco, Iker Torre (Tonete, 70), Víctor Fenoll y Javi Muñoz. 1 Malagueño Keyllan, Iván Rodríguez, Alberto, Ian Soler, Chica, Claveria, Abeledo (Nano, 73), Ramos (Hichan, 86), Moreno (Álex Ramos, 68), Deco y Harper. .

Lo mejor del partido fueron las 5000 almas que arroparon en todo momento a los de Yecla y que hicieron del campo yeclano un escenario donde se respiraba fútbol de otros tiempos y que se puso en pie al recibir a su heroina de la Selección Española Eva Navarro.

Desde el inicio se vio a un Malagueño que mostró una versión muy diferente a la que evidenció en su casa. Fue un filial con más verticalidad, con más ambición. Ante eso, los de Sandroni mostraron una fragilidad defensiva que facilitó las cosas a los de Dely Valdés.

El primer aviso llegó apenas comenzado el partido con una jugada que Moreno no pudo culminar. Chica fue el segundo en intentarlo, pero su lanzamiento no encontró portería. Ante el aluvión malagueño, el Yeclano respondió con un lanzamiento inofensivo de Javi Muñoz y un remate de Víctor Fenoll que no pudo poner el broche de oro a una gran jugada de Iván Pérez desde la izquierda.

Había reparto de golpes, pero con un Malagueño mejor situado sobre el césped y un Yeclano notando la ausencia de Álex Vaquero, el director de orquesta azulgrana que estuvo ausente por molestias físicas en el inicio. Hasta que en el minuto 26 llegó la jugada trágica, fue en un malentendido entre Mario Sánchez y Miguel Serna, donde Abeledo se aprovechó de la mala salida del guardameta para con una espectacular rabona hacer el 0-1 a placer.

Tras el tanto llegó una crisis absoluta en los de Yecla. El filial del Málaga pudo poner fin a la eliminatoria en varias jugadas, pero perdonó ante una defensa irreconocible.

Pero los yeclanos arropados con una afición entregada echaron mano del carácter, y en el 40 hicieron el 1-1 gracias a una falta lateral que ejecutó Víctor Ruiz para que íker torre en una posición inverosímil lograse el empate. Esos últimos cinco minutos fueron de una gran presión yeclana, que pidieron un penalte en el área malagueña por mano.

Tras el receso, el reparto de golpes siguió, pero el Yeclano no se mostró como en el final. El árbitro expulsó a Iván por una terrible entrada a Chino. Con uno más los de Sandroni no leyeron bien el encuentro y les faltó mayor ambición y llegada en ataque.

Tuvieron una gran ocasión a balón parado, pero Chino no acertó cara a puerta. Fueron los malagueños los que pudieron ampliar la renta con jugadas de Deco, un balón que se fue al poste de Harper y que tenía camino de gol. La mejor ocasión para los azulgranas fue un balón a la madera de Íker Torre.

La expulsión infantil de Álex Vaquero a falta de diez minutos dejó sin respuesta a los de Sandroni, que dejaron escapar por apenas un gol su ascenso por la vía directa.