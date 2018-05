SEGUNDA Dani Ojeda: «Tenemos un vestuario brutal, que compite y está dando la cara» Dani Ojeda. / Jaime Insa Dani Ojeda, el delantero más en forma del Lorca FC, reconoce que el mes de enero «pasó factura» a un equipo que firmó el descenso a Segunda B el pasado fin de semana PEDRO RE LORCA Jueves, 3 mayo 2018, 02:22

El canario Dani Ojeda llegó al Lorca FC sin hacer ruido, desde un equipo de Tercera División. La pasada temporada fue uno de los protagonistas del ascenso, mientras que solo unos meses después ha tenido que luchar para que su imagen no se deteriore, ya que a su equipo no le han salido las cosas bien y ya ha descendido a Segunda B. Se ha convertido en el máximo goleador del equipo y ha sido protagonista en los dos últimos encuentros. En Lugo marcó el gol de la igualada y la pasada semana, ante el Nástic, también marcó. De hecho, su gol valió para lograr una victoria muy trabajada.

Que el Lorca FC está jugando bien a pesar del descenso de categoría es una de las pocas noticias reconfortantes: «Es una cosa que ya teníamos asumido desde hace algunas semanas, tenía que llegar. Ahora se trata del honor, pelear por hacer las cosas bien. Tenemos que quedarnos con eso. Tenemos un vestuario brutal, estamos compitiendo y dando la cara. El balance de la temporada es negativo, pero la afición que viene a vernos a pesar de todo merece que intentemos ganar todos los partidos».

«La temporada ha sido buena para mí, he podido acumular partidos en Segunda, aunque la oportunidad llegó tarde»

A nivel personal, la temporada de Ojeda es buena: «Ha sido una campaña muy extraña. A nivel personal me encuentro muy bien, acumulo partidos en Segunda, a pesar de que me han dado la oportunidad un poco tarde. También estoy haciendo goles. Ha sido un año de mucho aprendizaje. Es la primera vez que juego en esta categoría y por ese lado estoy contento. No puedo estar del todo satisfecho porque lo personal va unido a lo colectivo y en ese sentido no han salido bien las cosas».

«El Tartiere es un campo que aprieta, pero ya conocemos el desenlace de nuestra campaña y no tenemos presión»

La reacción del equipo ha llegado demasiado tarde: «El mes de enero fue muy complicado, todos lo hemos dicho. Es verdad que nos pasó factura. La verdad es que salíamos a competir todos los fines de semana con una incertidumbre muy grande por la posible venta y con jugadores que llegaban y salían del equipo sin más. Eso hace daño al vestuario. Ahora, con más tranquilidad, vemos que estamos compitiendo bien. Es verdad que se cometieron errores a nivel individual, que en defensa no se estuvo bien, pero la situación extradeportiva afectó al vestuario. Ahora la plantilla está tranquila y competimos bien. Podemos mirarnos a la cara y saber que lo hacemos con dignidad. Por ese lado estoy más contento de cómo estamos terminando la temporada. Es lo menos que se nos puede exigir».

Una salida complicada

Ahora toca jugar en casa del Oviedo, uno de los aspirantes a jugar el 'playoff' de ascenso a Primera. «Es un partido complicado porque jugamos en un estadio que aprieta mucho, pero es verdad que vamos en una semana que es favorable para nosotros. Venimos de ganar y ellos han perdido duramente. Si seguimos en la línea que estamos, es seguro que vamos a dar la cara. Sabemos que lo vamos a intentar a lo largo de los noventa minutos. Tenemos mucha menos presión porque ya sabemos el desenlace de nuestra temporada».