La venta del Lorca FC a Félix Moneo no acaba de cerrarse Xu Genbao y Félix Moneo. / LV El traspaso de poderes entre Xu Genbao y el agente no será efectivo hasta que el empresario chino ingrese parte de los 4 millones pactados PEDRO RE LORCA Miércoles, 24 enero 2018, 02:51

El futuro del Lorca FC depende de un talón bancario, el que tiene que hacer efectivo Félix Moneo a Xu Genbao. Es, al parecer, el último paso para que el representante navarro se haga con las riendas del club lorquino. Todo está firmado para el traspaso de poderes, pero mientras no se confirme la llegada del primer plazo, no se hará efectiva la venta a pesar de estar firmada ante notario. La operación se ha cerrado en cuatro millones de euros, que deben ser pagados a plazos, y el primero expira el próximo viernes.

Dos son los caminos de la entidad blanquiazul a partir de ahora: continuar con Xu Genbao al frente o cambiar de dueño, y solo faltan unas horas para que la afición lorquina salga de dudas. En el primer caso, los refuerzos de la plantilla serán escasos y es posible hasta que no lleguen más jugadores. Sin embargo, si Félix Moneo se hace cargo del Lorca, habrá revolución en la plantilla, ya que hasta cinco jugadores hay preparados y, entre ellos, un portero, un defensa, un mediocentro y dos delanteros.

A la incertidumbre por el traspaso de poderes, se une la preocupante situación deportiva del equipo, con siete derrotas consecutivas a sus espaldas y a diez puntos de la salvación. Además, el sábado se enfrentará al Rayo Vallecano en Madrid. En los tres partidos del Lorca con Fabri en el banquillo, el equipo blanquiazul se ha puesto por delante en el marcador, pero todos acabaron en derrota.

Defederico y Meira se van

Como muestra de que la venta del club está aún en el aire, dos de los jugadores que estaban entrenando a las órdenes de Fabri González se han marchado. Defederico y Joao Meira no han querido esperar a que todo se resuelva y han hecho las maletas. Genbao no quería firmar el contrato de estos dos jugadores, mientras que Félix Moneo tampoco puede hacerlo hasta que no tenga todos los poderes sobre la entidad.

Mientras tanto, dos jugadores siguen con la intención de marcharse. Son los casos de Dani Ojeda y Noguera. Este último tiene una oferta sobre la mesa del Mallorca. Además, a Albisua, centrocampista que no ha tenido minutos con ninguno de los dos entrenadores de esta temporada, se le ha comunicado que busque equipo. En este ambiente, la plantilla blanquiazul entrenó ayer por la mañana en el anexo del Artés Carrasco y por la tarde disputó un partido amistoso en el Pinatar Arena ante el Yanbian de la segunda división de China, partido que ganó por 5-0 con goles de Dani Ojeda (2), Merentiel, Apeh y Manu Onwu.

Hay que recordar que ya se han marchado de la entidad blanquiazul siete jugadores y uno ha dejado la ficha libre. Se trata del delantero Chumbi, que tenía el número '9' y que se lo ha cedido a Aly Mallé tras recaer de su lesión. Jaume Valens ha sido cedido al Jumilla, mientras que Molo y Carlos Martínez jugarán en el Real Murcia, si el club finalmente los inscribe. Cristian Bustos, por su parte, ha buscado cobijo en el UCAM Murcia, mientras que Manel Martínez ha vuelto al Girona y jugará lo que resta de la Liga en el Peralada. Sito ha retornado al Valencia Mestalla y Eugeni se ha ido al Cádiz, de Segunda. De momento, rodo es incertidumbre en un Lorca que es un volcán.